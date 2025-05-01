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Зеленский ввел санкции против 76 человек - РИА Новости, 01.05.2025
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17:11 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/zelenskij-2014588179.html
Зеленский ввел санкции против 76 человек
Зеленский ввел санкции против 76 человек - РИА Новости, 01.05.2025
Зеленский ввел санкции против 76 человек
Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 76 лиц, в частности бывшего советника его офиса Алексея Арестовича (включен в РФ в перечень террористов и... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T17:11:00+03:00
2025-05-01T17:11:00+03:00
россия
украина
братск
владимир зеленский
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 76 лиц, в частности бывшего советника его офиса Алексея Арестовича (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и генерального директора государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексея Лихачева. "Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 мая "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского. В перечне лиц, против которых вводятся санкции, - 76 человек. Среди них: Арестович, Лихачев, сын бывшего премьера Украины Николая Азарова Алексей Азаров, российский политический деятель, бывший мэр Братска Сергей Серебренников. Санкции, в частности, предусматривают лишение государственных наград Украины, блокирование активов на территории страны, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250119/ukraina-1994489467.html
https://ria.ru/20250418/kuchera-2012199944.html
https://ria.ru/20250412/sanktsii-2010890998.html
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россия, украина, братск, владимир зеленский, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Украина, Братск, Владимир Зеленский, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Зеленский ввел санкции против 76 человек

Зеленский ввел санкции против 76 лиц, в том числе Арестовича и главы "Росатома"

© AP Photo / Francisco SecoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 76 лиц, в частности бывшего советника его офиса Алексея Арестовича (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и генерального директора государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексея Лихачева.
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"Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 мая "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Зеленский ввел санкции против 18 политиков и культурных деятелей
19 января, 17:03
В перечне лиц, против которых вводятся санкции, - 76 человек. Среди них: Арестович, Лихачев, сын бывшего премьера Украины Николая Азарова Алексей Азаров, российский политический деятель, бывший мэр Братска Сергей Серебренников.
Санкции, в частности, предусматривают лишение государственных наград Украины, блокирование активов на территории страны, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества.
Актер театра и кино, телеведущий Оскар Кучера - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
"Пускай развлекается": Оскар Кучера высказался о санкциях Зеленского
18 апреля, 21:34
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Зеленский ввел санкции против ряда политиков из окружения Януковича
12 апреля, 15:46
 
РоссияУкраинаБратскВладимир ЗеленскийАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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