Зеленский фактически сдал Украину в рабство, заявил Рогов
Член ОП Рогов: Зеленский сдал Украину в юридически прописанное рабство
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Сделкой по недрам Владимир Зеленский фактически сдал Украину в юридически прописанное рабство, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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"Зеленский фактически сдал подконтрольную ему территорию постукраинского пространства в юридически прописанное рабство, чтобы сохраниться у власти любой ценной", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Зеленский войдет в историю как предатель интересов народа.
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"Украина встала на путь саморазрушения, как только ее псевдоэлиты отказались от курса добрососедских и партнерских отношений с Россией, продавшись за бусы и печеньки западным хозяевам", - сказал Рогов.
Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Ранее вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.
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