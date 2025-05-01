https://ria.ru/20250501/zelenskij-2014579631.html

Зеленский фактически сдал Украину в рабство, заявил Рогов

Зеленский фактически сдал Украину в рабство, заявил Рогов - РИА Новости, 01.05.2025

Зеленский фактически сдал Украину в рабство, заявил Рогов

Сделкой по недрам Владимир Зеленский фактически сдал Украину в юридически прописанное рабство, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал председатель... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T15:54:00+03:00

2025-05-01T15:54:00+03:00

2025-05-01T15:54:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Сделкой по недрам Владимир Зеленский фактически сдал Украину в юридически прописанное рабство, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зеленский фактически сдал подконтрольную ему территорию постукраинского пространства в юридически прописанное рабство, чтобы сохраниться у власти любой ценной", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский войдет в историю как предатель интересов народа. "Украина встала на путь саморазрушения, как только ее псевдоэлиты отказались от курса добрососедских и партнерских отношений с Россией, продавшись за бусы и печеньки западным хозяевам", - сказал Рогов. Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Ранее вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.

https://ria.ru/20250501/zelenskiy-2014560116.html

https://ria.ru/20250328/medvedev-2007990332.html

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