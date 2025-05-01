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Зеленский фактически сдал Украину в рабство, заявил Рогов - РИА Новости, 01.05.2025
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15:54 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/zelenskij-2014579631.html
Зеленский фактически сдал Украину в рабство, заявил Рогов
Зеленский фактически сдал Украину в рабство, заявил Рогов - РИА Новости, 01.05.2025
Зеленский фактически сдал Украину в рабство, заявил Рогов
Сделкой по недрам Владимир Зеленский фактически сдал Украину в юридически прописанное рабство, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал председатель... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T15:54:00+03:00
2025-05-01T15:54:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Сделкой по недрам Владимир Зеленский фактически сдал Украину в юридически прописанное рабство, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зеленский фактически сдал подконтрольную ему территорию постукраинского пространства в юридически прописанное рабство, чтобы сохраниться у власти любой ценной", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский войдет в историю как предатель интересов народа. "Украина встала на путь саморазрушения, как только ее псевдоэлиты отказались от курса добрососедских и партнерских отношений с Россией, продавшись за бусы и печеньки западным хозяевам", - сказал Рогов. Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Ранее вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.
https://ria.ru/20250501/zelenskiy-2014560116.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, владимир рогов, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Верховная Рада Украины
Зеленский фактически сдал Украину в рабство, заявил Рогов

Член ОП Рогов: Зеленский сдал Украину в юридически прописанное рабство

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Сделкой по недрам Владимир Зеленский фактически сдал Украину в юридически прописанное рабство, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Зеленский фактически сдал подконтрольную ему территорию постукраинского пространства в юридически прописанное рабство, чтобы сохраниться у власти любой ценной", - сказал Рогов РИА Новости.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
На Западе раскрыли, что ночью Зеленский на самом деле продал США
Вчера, 12:22
По его словам, Зеленский войдет в историю как предатель интересов народа.
«
"Украина встала на путь саморазрушения, как только ее псевдоэлиты отказались от курса добрососедских и партнерских отношений с Россией, продавшись за бусы и печеньки западным хозяевам", - сказал Рогов.
Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Ранее вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.
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В миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир РоговВерховная Рада Украины
 
 
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