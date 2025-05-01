https://ria.ru/20250501/zarplaty-2014525515.html
Эксперты назвали отрасль с самым высоким ростом зарплат
Эксперты назвали отрасль с самым высоким ростом зарплат - РИА Новости, 01.05.2025
Эксперты назвали отрасль с самым высоким ростом зарплат
Наиболее высокий прирост к заработным платам в первом квартале этого года по сравнению с этим же периодом прошлого произошел у специалистов горнодобывающей... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T02:18:00+03:00
2025-05-01T02:18:00+03:00
2025-05-01T02:18:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Наиболее высокий прирост к заработным платам в первом квартале этого года по сравнению с этим же периодом прошлого произошел у специалистов горнодобывающей отрасли (27%), геологов (24%), специалистов в энергетике (21%), а также у специалистов металлургической промышленности и металлообработки (21%), свидетельствуют данные исследования сервиса "Профилум", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Наибольший прирост зарплат в первом квартале текущего года в сравнении с первым кварталом предыдущего года показали следующие профессии: специалисты горнодобывающей отрасли — 27%, геологи — 24%, специалисты в энергетике — 21%, специалисты металлургической промышленности и металлообработки — 21%. Снижений средних зарплат не отмечено", - говорится в данных. Отмечается, что по сравнению с четвертым кварталом прошлого года за первые три месяца 2025 наблюдалось падение на 25% зарплат рабочих специальностей в сфере электрооборудования. Было также и снижение на 4% зарплат в профессиональных областях строительного персонала, операторов станка и производственной линии, специалистов в сфере электроэнергетики и электромонтажа, а на 1% уменьшились зарплаты для общего производственного персонала. "Наибольший рост зарплат в данном сравнении (первого квартала 2025 с последним кварталом 2024 года - ред.) показали уже упомянутые специалисты в области энергетики, контролеры ОТК (отдела технического контроля - ред.) — 10%, специалисты нефтяной и газовой промышленности — 7%, а также геологи — на 6%", - уточняется в данных. Для исследования проанализировали 3,8 миллиона вакансий, размещенных на цифровых сервисах по поиску работы в 2023–2024 годах, и 364,3 тысячи новых предложений за первый квартал этого года.
https://ria.ru/20250428/mishustin-2013828799.html
https://ria.ru/20250428/zarplata-2013814355.html
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экономика
Эксперты назвали отрасль с самым высоким ростом зарплат
Самый высокий рост зарплат произошел у специалистов горнодобывающей отрасли
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Наиболее высокий прирост к заработным платам в первом квартале этого года по сравнению с этим же периодом прошлого произошел у специалистов горнодобывающей отрасли (27%), геологов (24%), специалистов в энергетике (21%), а также у специалистов металлургической промышленности и металлообработки (21%), свидетельствуют данные исследования сервиса "Профилум", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Наибольший прирост зарплат в первом квартале текущего года в сравнении с первым кварталом предыдущего года показали следующие профессии: специалисты горнодобывающей отрасли — 27%, геологи — 24%, специалисты в энергетике — 21%, специалисты металлургической промышленности и металлообработки — 21%. Снижений средних зарплат не отмечено", - говорится в данных.
Отмечается, что по сравнению с четвертым кварталом прошлого года за первые три месяца 2025 наблюдалось падение на 25% зарплат рабочих специальностей в сфере электрооборудования. Было также и снижение на 4% зарплат в профессиональных областях строительного персонала, операторов станка и производственной линии, специалистов в сфере электроэнергетики и электромонтажа, а на 1% уменьшились зарплаты для общего производственного персонала.
"Наибольший рост зарплат в данном сравнении (первого квартала 2025 с последним кварталом 2024 года - ред.) показали уже упомянутые специалисты в области энергетики, контролеры ОТК (отдела технического контроля - ред.) — 10%, специалисты нефтяной и газовой промышленности — 7%, а также геологи — на 6%", - уточняется в данных.
Для исследования проанализировали 3,8 миллиона вакансий, размещенных на цифровых сервисах по поиску работы в 2023–2024 годах, и 364,3 тысячи новых предложений за первый квартал этого года.