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В МИД России оценили возможный запрет на ввоз в страну семей мигрантов - РИА Новости, 01.05.2025
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07:10 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/zapret-2014537419.html
В МИД России оценили возможный запрет на ввоз в страну семей мигрантов
В МИД России оценили возможный запрет на ввоз в страну семей мигрантов - РИА Новости, 01.05.2025
В МИД России оценили возможный запрет на ввоз в страну семей мигрантов
Обсуждаемый с подачи некоторых депутатов запрет на ввоз мигрантами, в том числе из стран ЕАЭС, своих семей в Россию противоречил бы договору о ЕАЭС, заявил РИА... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T07:10:00+03:00
2025-05-01T07:10:00+03:00
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белоруссия
микаэл агасандян
леонид слуцкий (политик)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Обсуждаемый с подачи некоторых депутатов запрет на ввоз мигрантами, в том числе из стран ЕАЭС, своих семей в Россию противоречил бы договору о ЕАЭС, заявил РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян. "В последний год в России ведется активная работа по совершенствованию миграционного законодательства и упорядочению соответствующих процедур. В публичном поле в связи с этим появляется множество различных, зачастую весьма неоднозначных инициатив. Однако идея прямого запрета въезда членов семей иностранных трудящихся всех категорий, насколько мне известно, среди таковых не фигурирует", - заявил Агасандян РИА Новости. По его оценке, запрет на ввоз семей не может распространяться на мигрантов из стран ЕАЭС. "Это противоречило бы международным обязательствам Российской Федерации, в том числе в рамках Договора о ЕАЭС, который обеспечивает для трудящихся граждан государств ЕАЭС особый миграционный режим в Российской Федерации. Более благоприятный – только у граждан Белоруссии, которая вместе с Россией входит в Союзное государство, представляющее собой наиболее продвинутую форму интеграции на пространстве СНГ", - отметил Агасандян. Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Согласно примерному плану работы Госдумы, она планирует рассмотреть этот вопрос в ноябре.
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россия, белоруссия, микаэл агасандян, леонид слуцкий (политик), евразийский экономический союз, госдума рф, снг
Россия, Белоруссия, Микаэл Агасандян, Леонид Слуцкий (политик), Евразийский экономический союз, Госдума РФ, СНГ
В МИД России оценили возможный запрет на ввоз в страну семей мигрантов

Агасандян: запрет на ввоз в РФ семей мигрантов противоречил бы договору о ЕАЭС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Обсуждаемый с подачи некоторых депутатов запрет на ввоз мигрантами, в том числе из стран ЕАЭС, своих семей в Россию противоречил бы договору о ЕАЭС, заявил РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.
"В последний год в России ведется активная работа по совершенствованию миграционного законодательства и упорядочению соответствующих процедур. В публичном поле в связи с этим появляется множество различных, зачастую весьма неоднозначных инициатив. Однако идея прямого запрета въезда членов семей иностранных трудящихся всех категорий, насколько мне известно, среди таковых не фигурирует", - заявил Агасандян РИА Новости.
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По его оценке, запрет на ввоз семей не может распространяться на мигрантов из стран ЕАЭС.
"Это противоречило бы международным обязательствам Российской Федерации, в том числе в рамках Договора о ЕАЭС, который обеспечивает для трудящихся граждан государств ЕАЭС особый миграционный режим в Российской Федерации. Более благоприятный – только у граждан Белоруссии, которая вместе с Россией входит в Союзное государство, представляющее собой наиболее продвинутую форму интеграции на пространстве СНГ", - отметил Агасандян.
Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Согласно примерному плану работы Госдумы, она планирует рассмотреть этот вопрос в ноябре.
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