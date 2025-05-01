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В МИД России оценили возможный запрет на ввоз в страну семей мигрантов

В МИД России оценили возможный запрет на ввоз в страну семей мигрантов - РИА Новости, 01.05.2025

В МИД России оценили возможный запрет на ввоз в страну семей мигрантов

Обсуждаемый с подачи некоторых депутатов запрет на ввоз мигрантами, в том числе из стран ЕАЭС, своих семей в Россию противоречил бы договору о ЕАЭС, заявил РИА... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T07:10:00+03:00

2025-05-01T07:10:00+03:00

2025-05-01T07:10:00+03:00

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леонид слуцкий (политик)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Обсуждаемый с подачи некоторых депутатов запрет на ввоз мигрантами, в том числе из стран ЕАЭС, своих семей в Россию противоречил бы договору о ЕАЭС, заявил РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян. "В последний год в России ведется активная работа по совершенствованию миграционного законодательства и упорядочению соответствующих процедур. В публичном поле в связи с этим появляется множество различных, зачастую весьма неоднозначных инициатив. Однако идея прямого запрета въезда членов семей иностранных трудящихся всех категорий, насколько мне известно, среди таковых не фигурирует", - заявил Агасандян РИА Новости. По его оценке, запрет на ввоз семей не может распространяться на мигрантов из стран ЕАЭС. "Это противоречило бы международным обязательствам Российской Федерации, в том числе в рамках Договора о ЕАЭС, который обеспечивает для трудящихся граждан государств ЕАЭС особый миграционный режим в Российской Федерации. Более благоприятный – только у граждан Белоруссии, которая вместе с Россией входит в Союзное государство, представляющее собой наиболее продвинутую форму интеграции на пространстве СНГ", - отметил Агасандян. Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Согласно примерному плану работы Госдумы, она планирует рассмотреть этот вопрос в ноябре.

https://ria.ru/20250501/armeniya-2014536151.html

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россия, белоруссия, микаэл агасандян, леонид слуцкий (политик), евразийский экономический союз, госдума рф, снг