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МИД России обвинил Запад в информационной кампании против соглашения с ЕАЭС
МИД России обвинил Запад в информационной кампании против соглашения с ЕАЭС - РИА Новости, 01.05.2025
МИД России обвинил Запад в информационной кампании против соглашения с ЕАЭС
С подачи коллективного Запада в Монголии ведется информационная кампания против заключения временного соглашения с ЕАЭС, заявил директор Первого департамента... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:01:00+03:00
2025-05-01T18:01:00+03:00
2025-05-01T18:01:00+03:00
монголия
россия
улан-батор
микаэл агасандян
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. С подачи коллективного Запада в Монголии ведется информационная кампания против заключения временного соглашения с ЕАЭС, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "Отмечаем активно проводимую в Монголии в последние месяцы, явно не без подачи определенных кругов из стран "коллективного Запада", информационную кампанию против подписания упомянутого соглашения", - заявил Агасандян РИА Новости. В частности, в псевдоаналитических вбросах рассказывается о том, каким образом временное соглашение с ограниченной номенклатурой товарных позиций якобы "поставит Монголию в зависимость от России и ЕАЭС в целом". "Рисуются катастрофические сценарии негативных последствий для монгольской экономики. Очевидно, что Запад до последнего будет склонять Улан-Батор отказаться от сделки, инициаторами которой, к слову, были именно наши монгольские партнеры", - отметил дипломат. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10:00.
https://ria.ru/20250501/eaes-2014536603.html
https://ria.ru/20250501/agasandyan-2014544387.html
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монголия, россия, улан-батор, микаэл агасандян, евразийский экономический союз
Монголия, Россия, Улан-Батор, Микаэл Агасандян, Евразийский экономический союз
МИД России обвинил Запад в информационной кампании против соглашения с ЕАЭС
МИД России: Запад ведет информационную кампанию против соглашения с ЕАЭС