Рейтинг@Mail.ru
МИД России обвинил Запад в информационной кампании против соглашения с ЕАЭС - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/zapad-2014595013.html
МИД России обвинил Запад в информационной кампании против соглашения с ЕАЭС
МИД России обвинил Запад в информационной кампании против соглашения с ЕАЭС - РИА Новости, 01.05.2025
МИД России обвинил Запад в информационной кампании против соглашения с ЕАЭС
С подачи коллективного Запада в Монголии ведется информационная кампания против заключения временного соглашения с ЕАЭС, заявил директор Первого департамента... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:01:00+03:00
2025-05-01T18:01:00+03:00
монголия
россия
улан-батор
микаэл агасандян
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. С подачи коллективного Запада в Монголии ведется информационная кампания против заключения временного соглашения с ЕАЭС, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "Отмечаем активно проводимую в Монголии в последние месяцы, явно не без подачи определенных кругов из стран "коллективного Запада", информационную кампанию против подписания упомянутого соглашения", - заявил Агасандян РИА Новости. В частности, в псевдоаналитических вбросах рассказывается о том, каким образом временное соглашение с ограниченной номенклатурой товарных позиций якобы "поставит Монголию в зависимость от России и ЕАЭС в целом". "Рисуются катастрофические сценарии негативных последствий для монгольской экономики. Очевидно, что Запад до последнего будет склонять Улан-Батор отказаться от сделки, инициаторами которой, к слову, были именно наши монгольские партнеры", - отметил дипломат. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10:00.
https://ria.ru/20250501/eaes-2014536603.html
https://ria.ru/20250501/agasandyan-2014544387.html
монголия
россия
улан-батор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
монголия, россия, улан-батор, микаэл агасандян, евразийский экономический союз
Монголия, Россия, Улан-Батор, Микаэл Агасандян, Евразийский экономический союз
МИД России обвинил Запад в информационной кампании против соглашения с ЕАЭС

МИД России: Запад ведет информационную кампанию против соглашения с ЕАЭС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. С подачи коллективного Запада в Монголии ведется информационная кампания против заключения временного соглашения с ЕАЭС, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
«
"Отмечаем активно проводимую в Монголии в последние месяцы, явно не без подачи определенных кругов из стран "коллективного Запада", информационную кампанию против подписания упомянутого соглашения", - заявил Агасандян РИА Новости.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В МИД России рассказали о последствиях нарушения договора о ЕАЭС Арменией
Вчера, 06:58
В частности, в псевдоаналитических вбросах рассказывается о том, каким образом временное соглашение с ограниченной номенклатурой товарных позиций якобы "поставит Монголию в зависимость от России и ЕАЭС в целом".
«
"Рисуются катастрофические сценарии негативных последствий для монгольской экономики. Очевидно, что Запад до последнего будет склонять Улан-Батор отказаться от сделки, инициаторами которой, к слову, были именно наши монгольские партнеры", - отметил дипломат.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10:00.
Микаэл Агасандян - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Микаэл Агасандян: ЕАЭС защитит себя при нарушении Арменией договора о союзе
Вчера, 10:00
 
МонголияРоссияУлан-БаторМикаэл АгасандянЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала