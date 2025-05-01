https://ria.ru/20250501/zapad-2014595013.html

МИД России обвинил Запад в информационной кампании против соглашения с ЕАЭС

МИД России обвинил Запад в информационной кампании против соглашения с ЕАЭС - РИА Новости, 01.05.2025

МИД России обвинил Запад в информационной кампании против соглашения с ЕАЭС

С подачи коллективного Запада в Монголии ведется информационная кампания против заключения временного соглашения с ЕАЭС, заявил директор Первого департамента... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T18:01:00+03:00

2025-05-01T18:01:00+03:00

2025-05-01T18:01:00+03:00

монголия

россия

улан-батор

микаэл агасандян

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. С подачи коллективного Запада в Монголии ведется информационная кампания против заключения временного соглашения с ЕАЭС, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "Отмечаем активно проводимую в Монголии в последние месяцы, явно не без подачи определенных кругов из стран "коллективного Запада", информационную кампанию против подписания упомянутого соглашения", - заявил Агасандян РИА Новости. В частности, в псевдоаналитических вбросах рассказывается о том, каким образом временное соглашение с ограниченной номенклатурой товарных позиций якобы "поставит Монголию в зависимость от России и ЕАЭС в целом". "Рисуются катастрофические сценарии негативных последствий для монгольской экономики. Очевидно, что Запад до последнего будет склонять Улан-Батор отказаться от сделки, инициаторами которой, к слову, были именно наши монгольские партнеры", - отметил дипломат. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10:00.

https://ria.ru/20250501/eaes-2014536603.html

https://ria.ru/20250501/agasandyan-2014544387.html

монголия

россия

улан-батор

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монголия, россия, улан-батор, микаэл агасандян, евразийский экономический союз