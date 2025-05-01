https://ria.ru/20250501/zaharova-2014619346.html

Захарова призвала журналистов не молчать об атаке ВСУ на Алешки

Захарова призвала журналистов не молчать об атаке ВСУ на Алешки - РИА Новости, 01.05.2025

Захарова призвала журналистов не молчать об атаке ВСУ на Алешки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала журналистов не молчать об обстреле ВСУ Алешков в Херсонской области. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T21:41:00+03:00

2025-05-01T21:41:00+03:00

2025-05-01T21:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

киев

мария захарова

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала журналистов не молчать об обстреле ВСУ Алешков в Херсонской области. "Учитывая, что с ангажированными чиновниками от международных организаций давно всё понятно, своё слово могут и должны сказать журналисты: задавайте вопросы, будите совесть у тех, кто обязан реагировать на подлинные преступления, адресуйте запросы на комментарии представителям международных организаций, добиваетесь правды", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она также задалась вопросом, заметят ли международные структуры спланированность атаки по Алешкам и то, что он был совершен в праздничный день при большом скоплении людей, а также того, что без поставок вооружений Киеву такие теракты были бы невозможны. ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках. Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, погибли не менее семи человек, более 20 ранены. По информации заместителя председателя правительства Херсонской области Сергея Черевко, один мирный житель скончался по дороге в больницу, еще один умер в больнице, 10 человек находятся в Алешковской ЦРБ .

https://ria.ru/20250501/ataka-2014581164.html

херсонская область

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , россия, киев, мария захарова, владимир сальдо, вооруженные силы украины