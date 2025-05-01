Захарова призвала журналистов не молчать об атаке ВСУ на Алешки
Захарова призвала СМИ не молчать об обстреле ВСУ Алешков в Херсонской области
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала журналистов не молчать об обстреле ВСУ Алешков в Херсонской области.
«
"Учитывая, что с ангажированными чиновниками от международных организаций давно всё понятно, своё слово могут и должны сказать журналисты: задавайте вопросы, будите совесть у тех, кто обязан реагировать на подлинные преступления, адресуйте запросы на комментарии представителям международных организаций, добиваетесь правды", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она также задалась вопросом, заметят ли международные структуры спланированность атаки по Алешкам и то, что он был совершен в праздничный день при большом скоплении людей, а также того, что без поставок вооружений Киеву такие теракты были бы невозможны.
ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках. Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, погибли не менее семи человек, более 20 ранены. По информации заместителя председателя правительства Херсонской области Сергея Черевко, один мирный житель скончался по дороге в больницу, еще один умер в больнице, 10 человек находятся в Алешковской ЦРБ .