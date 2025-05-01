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Захарова призвала журналистов не молчать об атаке ВСУ на Алешки - РИА Новости, 01.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:41 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/zaharova-2014619346.html
Захарова призвала журналистов не молчать об атаке ВСУ на Алешки
Захарова призвала журналистов не молчать об атаке ВСУ на Алешки - РИА Новости, 01.05.2025
Захарова призвала журналистов не молчать об атаке ВСУ на Алешки
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала журналистов не молчать об обстреле ВСУ Алешков в Херсонской области. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T21:41:00+03:00
2025-05-01T21:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
киев
мария захарова
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала журналистов не молчать об обстреле ВСУ Алешков в Херсонской области. "Учитывая, что с ангажированными чиновниками от международных организаций давно всё понятно, своё слово могут и должны сказать журналисты: задавайте вопросы, будите совесть у тех, кто обязан реагировать на подлинные преступления, адресуйте запросы на комментарии представителям международных организаций, добиваетесь правды", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она также задалась вопросом, заметят ли международные структуры спланированность атаки по Алешкам и то, что он был совершен в праздничный день при большом скоплении людей, а также того, что без поставок вооружений Киеву такие теракты были бы невозможны. ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках. Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, погибли не менее семи человек, более 20 ранены. По информации заместителя председателя правительства Херсонской области Сергея Черевко, один мирный житель скончался по дороге в больницу, еще один умер в больнице, 10 человек находятся в Алешковской ЦРБ .
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херсонская область
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херсонская область , россия, киев, мария захарова, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Киев, Мария Захарова, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Захарова призвала журналистов не молчать об атаке ВСУ на Алешки

Захарова призвала СМИ не молчать об обстреле ВСУ Алешков в Херсонской области

Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала журналистов не молчать об обстреле ВСУ Алешков в Херсонской области.
«
"Учитывая, что с ангажированными чиновниками от международных организаций давно всё понятно, своё слово могут и должны сказать журналисты: задавайте вопросы, будите совесть у тех, кто обязан реагировать на подлинные преступления, адресуйте запросы на комментарии представителям международных организаций, добиваетесь правды", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она также задалась вопросом, заметят ли международные структуры спланированность атаки по Алешкам и то, что он был совершен в праздничный день при большом скоплении людей, а также того, что без поставок вооружений Киеву такие теракты были бы невозможны.
ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках. Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, погибли не менее семи человек, более 20 ранены. По информации заместителя председателя правительства Херсонской области Сергея Черевко, один мирный житель скончался по дороге в больницу, еще один умер в больнице, 10 человек находятся в Алешковской ЦРБ .
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
МИД назвал атаку на Алешки очередным кровавым преступлением укронацистов
Вчера, 16:03
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияКиевМария ЗахароваВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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