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Захарова: Румыния запретила Боузу заниматься профессиональной деятельностью
Захарова: Румыния запретила Боузу заниматься профессиональной деятельностью - РИА Новости, 01.05.2025
Захарова: Румыния запретила Боузу заниматься профессиональной деятельностью
Задержав журналиста RT Чея Боуза в Румынии, ему запретили заниматься профессиональной деятельностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T21:11:00+03:00
2025-05-01T21:11:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Задержав журналиста RT Чея Боуза в Румынии, ему запретили заниматься профессиональной деятельностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее представитель телеканала RT сообщил РИА Новости, что корреспондента задержали по прилету в Бухарест, куда он прибыл для освещения выборов в Румынии."Это журналист, он занимается своей профессиональной деятельностью и ему не просто мешают это делать, ему запрещают это делать", - сказала Захарова в эфире телеканала RT.Она также назвала это "абсолютно дикой" ситуацией для пространства ОБСЕ и страны, которая называет себя демократической.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румыния, россия, мария захарова, чей боуз, в мире, бухарест, обсе
Румыния, Россия, Мария Захарова, Чей Боуз, В мире, Бухарест, ОБСЕ
Захарова: Румыния запретила Боузу заниматься профессиональной деятельностью
Захарова о задержании Боуза: это запрет Румынии на профессиональную деятельность