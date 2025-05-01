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Захарова: Румыния запретила Боузу заниматься профессиональной деятельностью - РИА Новости, 01.05.2025
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21:11 01.05.2025 (обновлено: 21:56 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/zaharova-2014617099.html
Захарова: Румыния запретила Боузу заниматься профессиональной деятельностью
Захарова: Румыния запретила Боузу заниматься профессиональной деятельностью - РИА Новости, 01.05.2025
Захарова: Румыния запретила Боузу заниматься профессиональной деятельностью
Задержав журналиста RT Чея Боуза в Румынии, ему запретили заниматься профессиональной деятельностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.05.2025
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Задержав журналиста RT Чея Боуза в Румынии, ему запретили заниматься профессиональной деятельностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее представитель телеканала RT сообщил РИА Новости, что корреспондента задержали по прилету в Бухарест, куда он прибыл для освещения выборов в Румынии."Это журналист, он занимается своей профессиональной деятельностью и ему не просто мешают это делать, ему запрещают это делать", - сказала Захарова в эфире телеканала RT.Она также назвала это "абсолютно дикой" ситуацией для пространства ОБСЕ и страны, которая называет себя демократической.
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Румыния, Россия, Мария Захарова, Чей Боуз, В мире, Бухарест, ОБСЕ
Захарова: Румыния запретила Боузу заниматься профессиональной деятельностью

Захарова о задержании Боуза: это запрет Румынии на профессиональную деятельность

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЖурналист Чей Боуз
Журналист Чей Боуз - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Журналист Чей Боуз. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Задержав журналиста RT Чея Боуза в Румынии, ему запретили заниматься профессиональной деятельностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее представитель телеканала RT сообщил РИА Новости, что корреспондента задержали по прилету в Бухарест, куда он прибыл для освещения выборов в Румынии.
«
"Это журналист, он занимается своей профессиональной деятельностью и ему не просто мешают это делать, ему запрещают это делать", - сказала Захарова в эфире телеканала RT.
Она также назвала это "абсолютно дикой" ситуацией для пространства ОБСЕ и страны, которая называет себя демократической.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Симоньян осудила задержание корреспондента RT в Румынии
Вчера, 20:32
 
РумынияРоссияМария ЗахароваЧей БоузВ миреБухарестОБСЕ
 
 
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