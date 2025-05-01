https://ria.ru/20250501/zaharova-2014617099.html

Захарова: Румыния запретила Боузу заниматься профессиональной деятельностью

Захарова: Румыния запретила Боузу заниматься профессиональной деятельностью - РИА Новости, 01.05.2025

Захарова: Румыния запретила Боузу заниматься профессиональной деятельностью

Задержав журналиста RT Чея Боуза в Румынии, ему запретили заниматься профессиональной деятельностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T21:11:00+03:00

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румыния

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Задержав журналиста RT Чея Боуза в Румынии, ему запретили заниматься профессиональной деятельностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее представитель телеканала RT сообщил РИА Новости, что корреспондента задержали по прилету в Бухарест, куда он прибыл для освещения выборов в Румынии."Это журналист, он занимается своей профессиональной деятельностью и ему не просто мешают это делать, ему запрещают это делать", - сказала Захарова в эфире телеканала RT.Она также назвала это "абсолютно дикой" ситуацией для пространства ОБСЕ и страны, которая называет себя демократической.

https://ria.ru/20250501/rumyniya-2014612470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

румыния, россия, мария захарова, чей боуз, в мире, бухарест, обсе