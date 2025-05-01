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В Приморье задержали женщину, повредившую памятник павшим в годы войны - РИА Новости, 01.05.2025
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19:45 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/zaderzhanie-2014607400.html
В Приморье задержали женщину, повредившую памятник павшим в годы войны
В Приморье задержали женщину, повредившую памятник павшим в годы войны - РИА Новости, 01.05.2025
В Приморье задержали женщину, повредившую памятник павшим в годы войны
Жительницу Владивостока, которая исписала памятник павшим в годы Великой Отечественной войны в Приморье, задержали, сообщили журналистам в УМВД России по... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T19:45:00+03:00
2025-05-01T19:45:00+03:00
происшествия
владивосток
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мая - РИА Новости. Жительницу Владивостока, которая исписала памятник павшим в годы Великой Отечественной войны в Приморье, задержали, сообщили журналистам в УМВД России по региону. В четверг краевая полиция сообщала, что неизвестная женщина в приморском поселке Заводской нанесла надписи на стеле, возведенной в память о жителях Артёма, погибших в годы Великой Отечественной войны.0 СКР по региону уточнил, что инцидент произошел 1 мая в сквере на улице Ленина: на памятник краской нанесли различные изображения. После повреждения памятника возбудили уголовное дело. &quot;Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Артему установлена личность и местонахождение гражданки, которая... с помощью краски нанесла надписи на стеле в память артемовцев, погибших в годы Великой Отечественной войны... она задержана&quot;, - говорится в сообщении.В полиции уточнили, что задержана жительница Владивостока 1987 года рождения.
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происшествия, владивосток, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье задержали женщину, повредившую памятник павшим в годы войны

Во Владивостоке задержали женщину, исписавшую памятник павшим в годы войны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мая - РИА Новости. Жительницу Владивостока, которая исписала памятник павшим в годы Великой Отечественной войны в Приморье, задержали, сообщили журналистам в УМВД России по региону.
В четверг краевая полиция сообщала, что неизвестная женщина в приморском поселке Заводской нанесла надписи на стеле, возведенной в память о жителях Артёма, погибших в годы Великой Отечественной войны.0 СКР по региону уточнил, что инцидент произошел 1 мая в сквере на улице Ленина: на памятник краской нанесли различные изображения. После повреждения памятника возбудили уголовное дело.
«

"Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Артему установлена личность и местонахождение гражданки, которая... с помощью краски нанесла надписи на стеле в память артемовцев, погибших в годы Великой Отечественной войны... она задержана", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что задержана жительница Владивостока 1987 года рождения.
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