https://ria.ru/20250501/zaderzhanie-2014607400.html

В Приморье задержали женщину, повредившую памятник павшим в годы войны

В Приморье задержали женщину, повредившую памятник павшим в годы войны - РИА Новости, 01.05.2025

В Приморье задержали женщину, повредившую памятник павшим в годы войны

Жительницу Владивостока, которая исписала памятник павшим в годы Великой Отечественной войны в Приморье, задержали, сообщили журналистам в УМВД России по... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T19:45:00+03:00

2025-05-01T19:45:00+03:00

2025-05-01T19:45:00+03:00

происшествия

владивосток

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мая - РИА Новости. Жительницу Владивостока, которая исписала памятник павшим в годы Великой Отечественной войны в Приморье, задержали, сообщили журналистам в УМВД России по региону. В четверг краевая полиция сообщала, что неизвестная женщина в приморском поселке Заводской нанесла надписи на стеле, возведенной в память о жителях Артёма, погибших в годы Великой Отечественной войны.0 СКР по региону уточнил, что инцидент произошел 1 мая в сквере на улице Ленина: на памятник краской нанесли различные изображения. После повреждения памятника возбудили уголовное дело. "Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Артему установлена личность и местонахождение гражданки, которая... с помощью краски нанесла надписи на стеле в память артемовцев, погибших в годы Великой Отечественной войны... она задержана", - говорится в сообщении.В полиции уточнили, что задержана жительница Владивостока 1987 года рождения.

https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html

владивосток

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, владивосток, министерство внутренних дел рф (мвд россии)