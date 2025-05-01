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Фигурант дела замглавы департамента Минобрнауки оформил явку с повинной
Фигурант дела замглавы департамента Минобрнауки оформил явку с повинной - РИА Новости, 01.05.2025
Фигурант дела замглавы департамента Минобрнауки оформил явку с повинной
Фигурант уголовного дела о взятке в отношении замдиректора Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T03:40:00+03:00
2025-05-01T03:40:00+03:00
2025-05-01T03:40:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о взятке в отношении замдиректора Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования РФ Дмитрия Журавлева Александр Евдокименко оформил явку с повинной, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В апелляционной жалобе адвокат… отмечает, что её подзащитный полностью признает вину, оформил явку с повинной, сотрудничает со следствием и не намерен скрываться и уничтожать доказательства", - сказано в документах. Евдокименко вменяется часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки с особо крупном размере). Из документов следует, что мужчина является исполнительным директором ООО "КМ-ФИНАНС". Журавлев также признал вину по статье о получении взятки. Ее сумма не уточняется. Басманный суд арестовал фигурантов в июне прошлого года . Адвокаты Журавлева и Евдокименко настаивали на избрании домашнего ареста их подзащитным. Суть уголовного дела не сообщается.
https://ria.ru/20250430/krasnodar-2014441151.html
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происшествия, россия, дмитрий журавлев
Происшествия, Россия, Дмитрий Журавлев
Фигурант дела замглавы департамента Минобрнауки оформил явку с повинной
Фигурант дела замглавы департамента Минобрнауки о взятке оформил явку с повинной
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о взятке в отношении замдиректора Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования РФ Дмитрия Журавлева Александр Евдокименко оформил явку с повинной, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В апелляционной жалобе адвокат… отмечает, что её подзащитный полностью признает вину, оформил явку с повинной, сотрудничает со следствием и не намерен скрываться и уничтожать доказательства", - сказано в документах.
Евдокименко вменяется часть 5 статьи 291 УК РФ
(дача взятки с особо крупном размере). Из документов следует, что мужчина является исполнительным директором ООО "КМ-ФИНАНС".
Журавлев
также признал вину по статье о получении взятки. Ее сумма не уточняется.
Басманный суд арестовал фигурантов в июне прошлого года .
Адвокаты Журавлева и Евдокименко настаивали на избрании домашнего ареста их подзащитным. Суть уголовного дела не сообщается.