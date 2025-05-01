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В районе порта на севере ФРГ взорвался газовый баллон

В районе порта на севере ФРГ взорвался газовый баллон - РИА Новости, 01.05.2025

В районе порта на севере ФРГ взорвался газовый баллон

Около 10 человек пострадали в результате взрыва газового баллона в общине Тиммендорфер-Штранд в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, сообщила РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T16:28:00+03:00

2025-05-01T16:28:00+03:00

2025-05-01T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Около 10 человек пострадали в результате взрыва газового баллона в общине Тиммендорфер-Штранд в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, сообщила телерадиокомпания NDR.Взрыв произошел в районе порта. В настоящий момент территория вокруг места взрыва оцеплена. На месте работают пожарные, спасатели и полиция."По данным пожарной службы, девять человек, находившиеся поблизости, получили травмы в результате взрыва",- сообщила телерадиокомпания.Как сообщил представитель полиции, никто из них тяжело не пострадал, по меньшей мере один человек был доставлен в больницу.Поскольку в порту хранятся еще 17 газовых баллонов, территория в радиусе 300 метров была расчищена и оцеплена в качестве меры предосторожности. Пожарные предполагают, что в баллонах находится кислород и ацетилен, которые используются для сварки. Пока не ясно, что именно стало причиной взрыва.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия