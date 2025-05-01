Рейтинг@Mail.ru
В районе порта на севере ФРГ взорвался газовый баллон - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 01.05.2025 (обновлено: 17:09 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/vzryv-2014583912.html
В районе порта на севере ФРГ взорвался газовый баллон
В районе порта на севере ФРГ взорвался газовый баллон - РИА Новости, 01.05.2025
В районе порта на севере ФРГ взорвался газовый баллон
Около 10 человек пострадали в результате взрыва газового баллона в общине Тиммендорфер-Штранд в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, сообщила РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T16:28:00+03:00
2025-05-01T17:09:00+03:00
в мире
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156235/46/1562354680_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_a4c4777daae88045f182f3837a31e53a.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Около 10 человек пострадали в результате взрыва газового баллона в общине Тиммендорфер-Штранд в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, сообщила телерадиокомпания NDR.Взрыв произошел в районе порта. В настоящий момент территория вокруг места взрыва оцеплена. На месте работают пожарные, спасатели и полиция."По данным пожарной службы, девять человек, находившиеся поблизости, получили травмы в результате взрыва",- сообщила телерадиокомпания.Как сообщил представитель полиции, никто из них тяжело не пострадал, по меньшей мере один человек был доставлен в больницу.Поскольку в порту хранятся еще 17 газовых баллонов, территория в радиусе 300 метров была расчищена и оцеплена в качестве меры предосторожности. Пожарные предполагают, что в баллонах находится кислород и ацетилен, которые используются для сварки. Пока не ясно, что именно стало причиной взрыва.
https://ria.ru/20250429/buharest-2014169214.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156235/46/1562354680_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_10605863064cf8aa395605623ab01f2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия
В мире, Германия
В районе порта на севере ФРГ взорвался газовый баллон

У порта на севере ФРГ взорвался газовый баллон, пострадали до десяти человек

© Фото : Freiwillige Feuerwehr Blankenburg der Stadt BlankenburgПожарные в Германии
Пожарные в Германии - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : Freiwillige Feuerwehr Blankenburg der Stadt Blankenburg
Пожарные в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Около 10 человек пострадали в результате взрыва газового баллона в общине Тиммендорфер-Штранд в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, сообщила телерадиокомпания NDR.
Взрыв произошел в районе порта. В настоящий момент территория вокруг места взрыва оцеплена. На месте работают пожарные, спасатели и полиция.
"По данным пожарной службы, девять человек, находившиеся поблизости, получили травмы в результате взрыва",- сообщила телерадиокомпания.
Как сообщил представитель полиции, никто из них тяжело не пострадал, по меньшей мере один человек был доставлен в больницу.
Поскольку в порту хранятся еще 17 газовых баллонов, территория в радиусе 300 метров была расчищена и оцеплена в качестве меры предосторожности. Пожарные предполагают, что в баллонах находится кислород и ацетилен, которые используются для сварки. Пока не ясно, что именно стало причиной взрыва.
Венгерская полиция - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Бухаресте при взрыве в военной лаборатории погибла женщина
29 апреля, 18:36
 
В миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала