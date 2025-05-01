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В районе порта на севере ФРГ взорвался газовый баллон
В районе порта на севере ФРГ взорвался газовый баллон - РИА Новости, 01.05.2025
В районе порта на севере ФРГ взорвался газовый баллон
Около 10 человек пострадали в результате взрыва газового баллона в общине Тиммендорфер-Штранд в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, сообщила РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T16:28:00+03:00
2025-05-01T16:28:00+03:00
2025-05-01T17:09:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Около 10 человек пострадали в результате взрыва газового баллона в общине Тиммендорфер-Штранд в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, сообщила телерадиокомпания NDR.Взрыв произошел в районе порта. В настоящий момент территория вокруг места взрыва оцеплена. На месте работают пожарные, спасатели и полиция."По данным пожарной службы, девять человек, находившиеся поблизости, получили травмы в результате взрыва",- сообщила телерадиокомпания.Как сообщил представитель полиции, никто из них тяжело не пострадал, по меньшей мере один человек был доставлен в больницу.Поскольку в порту хранятся еще 17 газовых баллонов, территория в радиусе 300 метров была расчищена и оцеплена в качестве меры предосторожности. Пожарные предполагают, что в баллонах находится кислород и ацетилен, которые используются для сварки. Пока не ясно, что именно стало причиной взрыва.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия
В районе порта на севере ФРГ взорвался газовый баллон
У порта на севере ФРГ взорвался газовый баллон, пострадали до десяти человек
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Около 10 человек пострадали в результате взрыва газового баллона в общине Тиммендорфер-Штранд в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, сообщила телерадиокомпания NDR.
Взрыв произошел в районе порта. В настоящий момент территория вокруг места взрыва оцеплена. На месте работают пожарные, спасатели и полиция.
"По данным пожарной службы, девять человек, находившиеся поблизости, получили травмы в результате взрыва",- сообщила телерадиокомпания.
Как сообщил представитель полиции, никто из них тяжело не пострадал, по меньшей мере один человек был доставлен в больницу.
Поскольку в порту хранятся еще 17 газовых баллонов, территория в радиусе 300 метров была расчищена и оцеплена в качестве меры предосторожности. Пожарные предполагают, что в баллонах находится кислород и ацетилен, которые используются для сварки. Пока не ясно, что именно стало причиной взрыва.