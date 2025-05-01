https://ria.ru/20250501/vybory-2014596621.html

Ле Пен пообещала бороться за участие в следующих президентских выборах

Ле Пен пообещала бороться за участие в следующих президентских выборах - РИА Новости, 01.05.2025

Ле Пен пообещала бороться за участие в следующих президентских выборах

Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что продолжит судебную борьбу, чтобы суметь принять участие в... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T18:11:00+03:00

2025-05-01T18:11:00+03:00

2025-05-01T18:11:00+03:00

в мире

франция

париж

марин ле пен

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958183036_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9874dec62056f24ed7711b5da699f5df.jpg

ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что продолжит судебную борьбу, чтобы суметь принять участие в президентских выборах Франции 2027 года. "Тридцать дней прошло с тех пор, как мне ради своей чести и своей невиновности пришлось вступить в новую борьбу с единственной перспективой - представлять вас через два года на следующих президентских выборах", - сказала она на первомайской встрече со сторонниками в Нарбонне. Трансляцию вел телеканал BFMTV. Политик отметила, что до президентских выборов также пройдут муниципальные выборы в 2026 году. Они станут возможностью для ее сторонников "восстать" против "конфискации демократии", добавила она. Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Позднее глава французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что готов стать кандидатом на выборах президента в 2027 году, если лидер фракции партии в парламенте Марин Ле Пен не сможет баллотироваться.

https://ria.ru/20250410/serbija-2010531262.html

https://ria.ru/20250422/snjatie-2012757932.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж, марин ле пен, европарламент