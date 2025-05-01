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Ле Пен пообещала бороться за участие в следующих президентских выборах - РИА Новости, 01.05.2025
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18:11 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/vybory-2014596621.html
Ле Пен пообещала бороться за участие в следующих президентских выборах
Ле Пен пообещала бороться за участие в следующих президентских выборах - РИА Новости, 01.05.2025
Ле Пен пообещала бороться за участие в следующих президентских выборах
Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что продолжит судебную борьбу, чтобы суметь принять участие в... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:11:00+03:00
2025-05-01T18:11:00+03:00
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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что продолжит судебную борьбу, чтобы суметь принять участие в президентских выборах Франции 2027 года. "Тридцать дней прошло с тех пор, как мне ради своей чести и своей невиновности пришлось вступить в новую борьбу с единственной перспективой - представлять вас через два года на следующих президентских выборах", - сказала она на первомайской встрече со сторонниками в Нарбонне. Трансляцию вел телеканал BFMTV. Политик отметила, что до президентских выборов также пройдут муниципальные выборы в 2026 году. Они станут возможностью для ее сторонников "восстать" против "конфискации демократии", добавила она. Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Позднее глава французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что готов стать кандидатом на выборах президента в 2027 году, если лидер фракции партии в парламенте Марин Ле Пен не сможет баллотироваться.
https://ria.ru/20250410/serbija-2010531262.html
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в мире, франция, париж, марин ле пен, европарламент
В мире, Франция, Париж, Марин Ле Пен, Европарламент
Ле Пен пообещала бороться за участие в следующих президентских выборах

Ле Пен продолжит судебную борьбу, чтобы принять участие в президентских выборах

© AP Photo / Louise DelmotteЛидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что продолжит судебную борьбу, чтобы суметь принять участие в президентских выборах Франции 2027 года.
«
"Тридцать дней прошло с тех пор, как мне ради своей чести и своей невиновности пришлось вступить в новую борьбу с единственной перспективой - представлять вас через два года на следующих президентских выборах", - сказала она на первомайской встрече со сторонниками в Нарбонне. Трансляцию вел телеканал BFMTV.
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Политик отметила, что до президентских выборов также пройдут муниципальные выборы в 2026 году. Они станут возможностью для ее сторонников "восстать" против "конфискации демократии", добавила она.
Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП.
Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Позднее глава французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что готов стать кандидатом на выборах президента в 2027 году, если лидер фракции партии в парламенте Марин Ле Пен не сможет баллотироваться.
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В миреФранцияПарижМарин Ле ПенЕвропарламент
 
 
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