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В подполье рассказали о попытке ВСУ создать группу для прорыва - РИА Новости, 01.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:27 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/vsu-2014618362.html
В подполье рассказали о попытке ВСУ создать группу для прорыва
В подполье рассказали о попытке ВСУ создать группу для прорыва - РИА Новости, 01.05.2025
В подполье рассказали о попытке ВСУ создать группу для прорыва
Удар нанесен в районе населенного пункта Великая Писаревка в Сумской области, граничащего с Белгородской областью, там ВСУ пытались создать группу для прорыва,... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T21:27:00+03:00
2025-05-01T21:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
белгородская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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ДОНЕЦК, 1 мая – РИА Новости. Удар нанесен в районе населенного пункта Великая Писаревка в Сумской области, граничащего с Белгородской областью, там ВСУ пытались создать группу для прорыва, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Великая Писаревка – ПГТ (поселок городского типа - ред.) на юго-востоке Сумской области, приграничье с Белгородской областью. Артиллерийский удар по живой силе. ВСУ пытаются создать если не ударный кулак, то хотя бы группу прорыва. Удар пришелся по… ПВД (пункту временной дислокации - ред.) и… штабу", - сообщил Лебедев. По его словам, в указанном населенном пункте расположены также ремонтно-механические мастерские, где ВСУ чинят бронетехнику и обслуживают военные авто, включая пикапы. Также там находятся нефтебазы и склады ГСМ.
https://ria.ru/20250501/vsu-2014615857.html
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сумская область, белгородская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Белгородская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
В подполье рассказали о попытке ВСУ создать группу для прорыва

ВС России нанесли удар в районе Сум, где ВСУ пытались создать группу для прорыва

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 мая – РИА Новости. Удар нанесен в районе населенного пункта Великая Писаревка в Сумской области, граничащего с Белгородской областью, там ВСУ пытались создать группу для прорыва, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Великая Писаревка – ПГТ (поселок городского типа - ред.) на юго-востоке Сумской области, приграничье с Белгородской областью. Артиллерийский удар по живой силе. ВСУ пытаются создать если не ударный кулак, то хотя бы группу прорыва. Удар пришелся по… ПВД (пункту временной дислокации - ред.) и… штабу", - сообщил Лебедев.
По его словам, в указанном населенном пункте расположены также ремонтно-механические мастерские, где ВСУ чинят бронетехнику и обслуживают военные авто, включая пикапы. Также там находятся нефтебазы и склады ГСМ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В районе Сум уничтожили боевиков ВСУ, бежавших из Курской области
Вчера, 20:58
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьБелгородская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаРоссия
 
 
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