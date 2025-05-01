https://ria.ru/20250501/vsu-2014618362.html

В подполье рассказали о попытке ВСУ создать группу для прорыва

В подполье рассказали о попытке ВСУ создать группу для прорыва - РИА Новости, 01.05.2025

В подполье рассказали о попытке ВСУ создать группу для прорыва

Удар нанесен в районе населенного пункта Великая Писаревка в Сумской области, граничащего с Белгородской областью, там ВСУ пытались создать группу для прорыва,... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T21:27:00+03:00

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2025-05-01T21:27:00+03:00

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ДОНЕЦК, 1 мая – РИА Новости. Удар нанесен в районе населенного пункта Великая Писаревка в Сумской области, граничащего с Белгородской областью, там ВСУ пытались создать группу для прорыва, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Великая Писаревка – ПГТ (поселок городского типа - ред.) на юго-востоке Сумской области, приграничье с Белгородской областью. Артиллерийский удар по живой силе. ВСУ пытаются создать если не ударный кулак, то хотя бы группу прорыва. Удар пришелся по… ПВД (пункту временной дислокации - ред.) и… штабу", - сообщил Лебедев. По его словам, в указанном населенном пункте расположены также ремонтно-механические мастерские, где ВСУ чинят бронетехнику и обслуживают военные авто, включая пикапы. Также там находятся нефтебазы и склады ГСМ.

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