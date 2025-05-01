Рейтинг@Mail.ru
В районе Сум уничтожили боевиков ВСУ, бежавших из Курской области - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:58 01.05.2025 (обновлено: 21:24 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/vsu-2014615857.html
В районе Сум уничтожили боевиков ВСУ, бежавших из Курской области
В районе Сум уничтожили боевиков ВСУ, бежавших из Курской области - РИА Новости, 01.05.2025
В районе Сум уничтожили боевиков ВСУ, бежавших из Курской области
В районе села в Сумской области на севере Украины, где скапливались сбежавшие из Курской области боевики ВСУ для формирования нового подразделения, нанесли... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:58:00+03:00
2025-05-01T21:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумы
вооруженные силы украины
курская область
сергей лебедев
сумская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg
ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. В районе села в Сумской области на севере Украины, где скапливались сбежавшие из Курской области боевики ВСУ для формирования нового подразделения, нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;Храповщина — село в Сумском районе, северо-восточнее Сум. Артиллерийский удар, &lt;…&gt; детонация и пожар были мощными. Там в основном собирали тех, кому повезло сбежать из Курской области. Формировали новое подразделение — неудачно. Выжившие разбежались по лесу и садовым участкам, воевать больше не хотят&quot;, — рассказал собеседник агентства.По словам Лебедева, также удары нанесли:Противник потерял 30 военных, четыре единицы гусеничной и две единицы колесной техники.Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Последним населенным пунктом, который российские военные вернули под свой контроль, стало село Горналь.Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
https://ria.ru/20250501/mid-2014586889.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумы
курская область
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e357e4e3484d56de6e74f1c71bb4f759.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумы, вооруженные силы украины, курская область, сергей лебедев, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Вооруженные силы Украины, Курская область, Сергей Лебедев, Сумская область, Украина
В районе Сум уничтожили боевиков ВСУ, бежавших из Курской области

Подполье сообщило об уничтожении у Сум боевиков ВСУ, бежавших из Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. В районе села в Сумской области на севере Украины, где скапливались сбежавшие из Курской области боевики ВСУ для формирования нового подразделения, нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"Храповщина — село в Сумском районе, северо-восточнее Сум. Артиллерийский удар, <…> детонация и пожар были мощными. Там в основном собирали тех, кому повезло сбежать из Курской области. Формировали новое подразделение — неудачно. Выжившие разбежались по лесу и садовым участкам, воевать больше не хотят", — рассказал собеседник агентства.

По словам Лебедева, также удары нанесли:
  • по местам дислокации ВСУ севернее Сум, в районе села Бунякино, приграничного с Курской областью;
  • по объектам, на одном из которых снаряжали БПЛА взрывчатыми веществами, на другом было СТО, обслуживавшее военную технику в районе села Стецковка;
  • по пункту временной дислокации ВСУ западнее Сум, в районе села Александровка.
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, заявил МИД
Вчера, 16:57
Противник потерял 30 военных, четыре единицы гусеничной и две единицы колесной техники.
Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Последним населенным пунктом, который российские военные вернули под свой контроль, стало село Горналь.
Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумыВооруженные силы УкраиныКурская областьСергей ЛебедевСумская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала