https://ria.ru/20250501/vsu-2014615857.html

В районе Сум уничтожили боевиков ВСУ, бежавших из Курской области

В районе Сум уничтожили боевиков ВСУ, бежавших из Курской области - РИА Новости, 01.05.2025

В районе Сум уничтожили боевиков ВСУ, бежавших из Курской области

В районе села в Сумской области на севере Украины, где скапливались сбежавшие из Курской области боевики ВСУ для формирования нового подразделения, нанесли... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T20:58:00+03:00

2025-05-01T20:58:00+03:00

2025-05-01T21:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумы

вооруженные силы украины

курская область

сергей лебедев

сумская область

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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. В районе села в Сумской области на севере Украины, где скапливались сбежавшие из Курской области боевики ВСУ для формирования нового подразделения, нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Храповщина — село в Сумском районе, северо-восточнее Сум. Артиллерийский удар, <…> детонация и пожар были мощными. Там в основном собирали тех, кому повезло сбежать из Курской области. Формировали новое подразделение — неудачно. Выжившие разбежались по лесу и садовым участкам, воевать больше не хотят", — рассказал собеседник агентства.По словам Лебедева, также удары нанесли:Противник потерял 30 военных, четыре единицы гусеничной и две единицы колесной техники.Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Последним населенным пунктом, который российские военные вернули под свой контроль, стало село Горналь.Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.

https://ria.ru/20250501/mid-2014586889.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сумы, вооруженные силы украины, курская область, сергей лебедев, сумская область, украина