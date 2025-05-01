В районе Сум уничтожили боевиков ВСУ, бежавших из Курской области
Подполье сообщило об уничтожении у Сум боевиков ВСУ, бежавших из Курской области
Российские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. В районе села в Сумской области на севере Украины, где скапливались сбежавшие из Курской области боевики ВСУ для формирования нового подразделения, нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Храповщина — село в Сумском районе, северо-восточнее Сум. Артиллерийский удар, <…> детонация и пожар были мощными. Там в основном собирали тех, кому повезло сбежать из Курской области. Формировали новое подразделение — неудачно. Выжившие разбежались по лесу и садовым участкам, воевать больше не хотят", — рассказал собеседник агентства.
По словам Лебедева, также удары нанесли:
- по местам дислокации ВСУ севернее Сум, в районе села Бунякино, приграничного с Курской областью;
- по объектам, на одном из которых снаряжали БПЛА взрывчатыми веществами, на другом было СТО, обслуживавшее военную технику в районе села Стецковка;
- по пункту временной дислокации ВСУ западнее Сум, в районе села Александровка.
Противник потерял 30 военных, четыре единицы гусеничной и две единицы колесной техники.
Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Последним населенным пунктом, который российские военные вернули под свой контроль, стало село Горналь.
Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
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