https://ria.ru/20250501/vsu-2014609678.html

ВСУ пытались атаковать детскую площадку в Запорожской области

ВСУ пытались атаковать детскую площадку в Запорожской области - РИА Новости, 01.05.2025

ВСУ пытались атаковать детскую площадку в Запорожской области

ВСУ с помощью дрона пытались атаковать в городе Токмак Запорожской области детскую площадку, на которой играли дети, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T20:07:00+03:00

2025-05-01T20:07:00+03:00

2025-05-01T20:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожская область

токмак

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. ВСУ с помощью дрона пытались атаковать в городе Токмак Запорожской области детскую площадку, на которой играли дети, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Дрон-камикадзе ВСУ в Токмаке попытался нанести удар по детской площадке рядом со школой, на которой играли дети", - сказал Рогов. По его словам, избежать трагедии удалось благодаря действиям военного патруля. "Детей вовремя эвакуировали с площадки, а дрон был сбит. Пострадавших нет", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250501/vsu-2014579017.html

https://ria.ru/20250501/vsu-2014581631.html

россия

запорожская область

токмак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, запорожская область, токмак, владимир рогов, вооруженные силы украины