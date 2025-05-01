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ВСУ пытались атаковать детскую площадку в Запорожской области - РИА Новости, 01.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:07 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/vsu-2014609678.html
ВСУ пытались атаковать детскую площадку в Запорожской области
ВСУ пытались атаковать детскую площадку в Запорожской области - РИА Новости, 01.05.2025
ВСУ пытались атаковать детскую площадку в Запорожской области
ВСУ с помощью дрона пытались атаковать в городе Токмак Запорожской области детскую площадку, на которой играли дети, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:07:00+03:00
2025-05-01T20:07:00+03:00
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. ВСУ с помощью дрона пытались атаковать в городе Токмак Запорожской области детскую площадку, на которой играли дети, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Дрон-камикадзе ВСУ в Токмаке попытался нанести удар по детской площадке рядом со школой, на которой играли дети", - сказал Рогов. По его словам, избежать трагедии удалось благодаря действиям военного патруля. "Детей вовремя эвакуировали с площадки, а дрон был сбит. Пострадавших нет", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250501/vsu-2014579017.html
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в мире, россия, запорожская область, токмак, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Токмак, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытались атаковать детскую площадку в Запорожской области

Рогов: ВСУ с помощью дрона пытались атаковать детскую площадку в Токмаке

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. ВСУ с помощью дрона пытались атаковать в городе Токмак Запорожской области детскую площадку, на которой играли дети, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Дрон-камикадзе ВСУ в Токмаке попытался нанести удар по детской площадке рядом со школой, на которой играли дети", - сказал Рогов.
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По его словам, избежать трагедии удалось благодаря действиям военного патруля.
«
"Детей вовремя эвакуировали с площадки, а дрон был сбит. Пострадавших нет", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьТокмакВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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