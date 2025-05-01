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Умер еще один раненный в Алешках мирный житель - РИА Новости, 01.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:09 01.05.2025 (обновлено: 18:21 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/vsu-2014596318.html
Умер еще один раненный в Алешках мирный житель
Умер еще один раненный в Алешках мирный житель - РИА Новости, 01.05.2025
Умер еще один раненный в Алешках мирный житель
Еще один из раненных при ударе ВСУ по рынку в Алешках мирных жителей скончался в больнице, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Херсонской РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:09:00+03:00
2025-05-01T18:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
киев
владимир сальдо
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ГЕНИЧЕСК, 1 мая — РИА Новости. Еще один из раненных при ударе ВСУ по рынку в Алешках мирных жителей скончался в больнице, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.&quot;К сожалению, еще один &lt;...&gt; пострадавший ушел из жизни, находясь в больнице. Полученные раны были несовместимы с жизнью. Несмотря на усилия медиков, его спасти не удалось&quot;, — рассказал собеседник агентства.Ранее Черевко сообщал о 11 госпитализированных и об одном погибшем. В четверг губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области. При этом после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших. Основные заявления МИД об атаке:
https://ria.ru/20250501/vsu-2014569900.html
херсонская область
украина
киев
РИА Новости
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Удары дронами по выжившим людям после атаки ВСУ по рынку в Алешках
ВСУ после первой волны ударов по рынку в херсонских Алешках, где погибли люди, направил FPV-дроны для добивания выживших, сообщил губернатор Сальдо
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херсонская область , вооруженные силы украины, украина, киев, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, Владимир Сальдо
Умер еще один раненный в Алешках мирный житель

Еще один раненный при ударе ВСУ по рынку в Алешках мирный житель умер в больнице

Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
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ГЕНИЧЕСК, 1 мая — РИА Новости. Еще один из раненных при ударе ВСУ по рынку в Алешках мирных жителей скончался в больнице, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.
«

"К сожалению, еще один <...> пострадавший ушел из жизни, находясь в больнице. Полученные раны были несовместимы с жизнью. Несмотря на усилия медиков, его спасти не удалось", — рассказал собеседник агентства.

Ранее Черевко сообщал о 11 госпитализированных и об одном погибшем.
В четверг губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области. При этом после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших.
Основные заявления МИД об атаке:
  • это очередное кровавое военное преступление укронацистов против мирного населения;
  • атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день;
  • все виновные и причастные к варварской атаке Киева на Алешки будут установлены и понесут наказание по закону;
  • снова выявилась полная недоговороспособность необандеровской клики;
  • эта атака — на совести снабжающих Украину вооружениями и финансами;
  • Россия призывает международное сообщество осудить омерзительный теракт.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

Последствия атаки ВСУ на автомобиль скорой помощи в Новой Каховке Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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Вчера, 14:46
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаКиевВладимир Сальдо
 
 
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