https://ria.ru/20250501/vsu-2014596318.html

Умер еще один раненный в Алешках мирный житель

Умер еще один раненный в Алешках мирный житель - РИА Новости, 01.05.2025

Умер еще один раненный в Алешках мирный житель

Еще один из раненных при ударе ВСУ по рынку в Алешках мирных жителей скончался в больнице, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Херсонской РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T18:09:00+03:00

2025-05-01T18:09:00+03:00

2025-05-01T18:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

украина

киев

владимир сальдо

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ГЕНИЧЕСК, 1 мая — РИА Новости. Еще один из раненных при ударе ВСУ по рынку в Алешках мирных жителей скончался в больнице, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко."К сожалению, еще один <...> пострадавший ушел из жизни, находясь в больнице. Полученные раны были несовместимы с жизнью. Несмотря на усилия медиков, его спасти не удалось", — рассказал собеседник агентства.Ранее Черевко сообщал о 11 госпитализированных и об одном погибшем. В четверг губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области. При этом после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших. Основные заявления МИД об атаке:

https://ria.ru/20250501/vsu-2014569900.html

херсонская область

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары дронами по выжившим людям после атаки ВСУ по рынку в Алешках ВСУ после первой волны ударов по рынку в херсонских Алешках, где погибли люди, направил FPV-дроны для добивания выживших, сообщил губернатор Сальдо 2025-05-01T18:09 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , вооруженные силы украины, украина, киев, владимир сальдо