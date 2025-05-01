Умер еще один раненный в Алешках мирный житель
Еще один раненный при ударе ВСУ по рынку в Алешках мирный житель умер в больнице
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
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ГЕНИЧЕСК, 1 мая — РИА Новости. Еще один из раненных при ударе ВСУ по рынку в Алешках мирных жителей скончался в больнице, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.
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"К сожалению, еще один <...> пострадавший ушел из жизни, находясь в больнице. Полученные раны были несовместимы с жизнью. Несмотря на усилия медиков, его спасти не удалось", — рассказал собеседник агентства.
Ранее Черевко сообщал о 11 госпитализированных и об одном погибшем.
В четверг губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области. При этом после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших.
Основные заявления МИД об атаке:
- это очередное кровавое военное преступление укронацистов против мирного населения;
- атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день;
- все виновные и причастные к варварской атаке Киева на Алешки будут установлены и понесут наказание по закону;
- снова выявилась полная недоговороспособность необандеровской клики;
- эта атака — на совести снабжающих Украину вооружениями и финансами;
- Россия призывает международное сообщество осудить омерзительный теракт.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.