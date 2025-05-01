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Рогов сообщил об уничтожении украинской ДРГ в Запорожской области
Рогов сообщил об уничтожении украинской ДРГ в Запорожской области - РИА Новости, 01.05.2025
Рогов сообщил об уничтожении украинской ДРГ в Запорожской области
Украинская ДРГ уничтожена в районе села Малая Токмачка на Запорожской линии фронта, сообщил в четверг РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T16:19:00+03:00
2025-05-01T16:19:00+03:00
2025-05-01T16:19:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Украинская ДРГ уничтожена в районе села Малая Токмачка на Запорожской линии фронта, сообщил в четверг РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В районе села Малая Токмачка уничтожена ДРГ противника", - сказал Рогов. Он отметил, что попытка ВСУ забросить диверсантов провалилась. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил об уничтожении украинской ДРГ в Запорожской области
Рогов: на Запорожской линии фронта уничтожена украинская ДРГ