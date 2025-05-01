https://ria.ru/20250501/vsu-2014582927.html

Рогов сообщил об уничтожении украинской ДРГ в Запорожской области

Рогов сообщил об уничтожении украинской ДРГ в Запорожской области - РИА Новости, 01.05.2025

Рогов сообщил об уничтожении украинской ДРГ в Запорожской области

Украинская ДРГ уничтожена в районе села Малая Токмачка на Запорожской линии фронта, сообщил в четверг РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T16:19:00+03:00

2025-05-01T16:19:00+03:00

2025-05-01T16:19:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Украинская ДРГ уничтожена в районе села Малая Токмачка на Запорожской линии фронта, сообщил в четверг РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В районе села Малая Токмачка уничтожена ДРГ противника", - сказал Рогов. Он отметил, что попытка ВСУ забросить диверсантов провалилась. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области.

https://ria.ru/20250501/zelenskij-2014579631.html

россия

запорожская область

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