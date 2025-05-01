https://ria.ru/20250501/vsu-2014581631.html
Власти Херсонской области рассказали подробности об атаке ВСУ в Алешках
Власти Херсонской области рассказали подробности об атаке ВСУ в Алешках - РИА Новости, 01.05.2025
Власти Херсонской области рассказали подробности об атаке ВСУ в Алешках
Около 30 FPV-дронов ВСУ ударили по рынку в Алешках, сообщил РИА Новости зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T16:08:00+03:00
2025-05-01T16:08:00+03:00
2025-05-01T18:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
владимир сальдо
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ГЕНИЧЕСК, 1 мая — РИА Новости. Около 30 FPV-дронов ВСУ ударили по рынку в Алешках, сообщил РИА Новости зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко."На Алешкинский рынок был очень мощный налет. Несколько — по предварительным данным, около четырех — атакующих волн FPV-дронов. Совокупно в налете участвовало около 30 украинских ударных БПЛА", — рассказал собеседник агентства.В правительстве области отметили, что врачи совместно со спасателями и правоохранителями совершили настоящий подвиг. "Ни одной секунды ни один фельдшерский экипаж не сомневался — ехать ли на помощь. Ни один водитель не отказался. И это под угрозой удара дронами или кассетными боеприпасами", — подчеркнул чиновник.Основные заявления МИД об атаке:В четверг губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области. При этом после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших. По информации главы региона, погибли как минимум семь человек, более 20 получили ранения.Как рассказал РИА Новости заместитель председателя правительства области Сергей Черевко, после обстрела рынка в Алешках Херсонской области госпитализировали 11 человек, один человек скончался по дороге в больницу. Позже сообщил о втором погибшем.
https://ria.ru/20250501/ataka-2014581164.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Удары дронами по выжившим людям после атаки ВСУ по рынку в Алешках
ВСУ после первой волны ударов по рынку в херсонских Алешках, где погибли люди, направил FPV-дроны для добивания выживших, сообщил губернатор Сальдо
2025-05-01T16:08
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Россия
Власти Херсонской области рассказали подробности об атаке ВСУ в Алешках
В атаке на рынок в Алешках участвовали около 30 украинских FPV-дронов
ГЕНИЧЕСК, 1 мая — РИА Новости. Около 30 FPV-дронов ВСУ ударили по рынку в Алешках, сообщил РИА Новости зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.
"На Алешкинский рынок был очень мощный налет. Несколько — по предварительным данным, около четырех — атакующих волн FPV-дронов. Совокупно в налете участвовало около 30 украинских ударных БПЛА", — рассказал собеседник агентства.
В правительстве области отметили, что врачи совместно со спасателями и правоохранителями совершили настоящий подвиг.
"Ни одной секунды ни один фельдшерский экипаж не сомневался — ехать ли на помощь. Ни один водитель не отказался. И это под угрозой удара дронами или кассетными боеприпасами", — подчеркнул чиновник.
Основные заявления МИД об атаке:
- очередное кровавое военное преступление укронацистов против мирного населения;
- атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день;
- все виновные и причастные к варварской атаке Киева на Алешки будут установлены и понесут наказание по закону;
- снова выявилась полная недоговороспособность необандеровской клики;
- эта атака — на совести снабжающих Украину вооружениями и финансами;
- Россия призывает международное сообщество осудить омерзительный теракт.
В четверг губернатор региона Владимир Сальдо
сообщил, что украинские войска атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области. При этом после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших. По информации главы региона, погибли как минимум семь человек, более 20 получили ранения.
Как рассказал РИА Новости заместитель председателя правительства области Сергей Черевко, после обстрела рынка в Алешках Херсонской области госпитализировали 11 человек, один человек скончался по дороге в больницу. Позже сообщил о втором погибшем.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.