https://ria.ru/20250501/vsu-2014581631.html

Власти Херсонской области рассказали подробности об атаке ВСУ в Алешках

Власти Херсонской области рассказали подробности об атаке ВСУ в Алешках - РИА Новости, 01.05.2025

Власти Херсонской области рассказали подробности об атаке ВСУ в Алешках

Около 30 FPV-дронов ВСУ ударили по рынку в Алешках, сообщил РИА Новости зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T16:08:00+03:00

2025-05-01T16:08:00+03:00

2025-05-01T18:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 1 мая — РИА Новости. Около 30 FPV-дронов ВСУ ударили по рынку в Алешках, сообщил РИА Новости зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко."На Алешкинский рынок был очень мощный налет. Несколько — по предварительным данным, около четырех — атакующих волн FPV-дронов. Совокупно в налете участвовало около 30 украинских ударных БПЛА", — рассказал собеседник агентства.В правительстве области отметили, что врачи совместно со спасателями и правоохранителями совершили настоящий подвиг. "Ни одной секунды ни один фельдшерский экипаж не сомневался — ехать ли на помощь. Ни один водитель не отказался. И это под угрозой удара дронами или кассетными боеприпасами", — подчеркнул чиновник.Основные заявления МИД об атаке:В четверг губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области. При этом после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших. По информации главы региона, погибли как минимум семь человек, более 20 получили ранения.Как рассказал РИА Новости заместитель председателя правительства области Сергей Черевко, после обстрела рынка в Алешках Херсонской области госпитализировали 11 человек, один человек скончался по дороге в больницу. Позже сообщил о втором погибшем.

https://ria.ru/20250501/ataka-2014581164.html

https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967452392.html

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Удары дронами по выжившим людям после атаки ВСУ по рынку в Алешках ВСУ после первой волны ударов по рынку в херсонских Алешках, где погибли люди, направил FPV-дроны для добивания выживших, сообщил губернатор Сальдо 2025-05-01T16:08 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо, россия