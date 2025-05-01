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ВСУ атаковали скорую помощь в Харьковской области
ВСУ атаковали скорую помощь в Харьковской области - РИА Новости, 01.05.2025
ВСУ атаковали скорую помощь в Харьковской области
Украинский дрон атаковал скорую помощь в Харьковской области, пострадавших нет, сообщил в четверг глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T15:46:00+03:00
2025-05-01T15:46:00+03:00
2025-05-01T15:47:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинский дрон атаковал скорую помощь в Харьковской области, пострадавших нет, сообщил в четверг глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале."Вооружённые формирования Украины нанесли удар FPV-дроном по автомобилю скорой помощи минздрава ВГА. В момент атаки украинского БПЛА все, кто находились в автомобиле скорой помощи, успели покинуть транспортное средство, поэтому никто не пострадал", - сообщил Ганчев.Он отметил, что в результате обстрела поврежден сам автомобиль.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали скорую помощь в Харьковской области
Ганчев: БПЛА ВСУ атаковали скорую помощь в Харьковской области, пострадавших нет