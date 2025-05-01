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Половина ВСУ дезертировала, заявили в Раде - РИА Новости, 01.05.2025
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14:55 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/vsu-2014571310.html
Половина ВСУ дезертировала, заявили в Раде
Половина ВСУ дезертировала, заявили в Раде - РИА Новости, 01.05.2025
Половина ВСУ дезертировала, заявили в Раде
Половина личного состава ВСУ ушла в "самоволку" или дезертировала из-за нарушений прав военнослужащих на Украине, заявила депутат Верховной рады Марьяна... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T14:55:00+03:00
2025-05-01T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Половина личного состава ВСУ ушла в "самоволку" или дезертировала из-за нарушений прав военнослужащих на Украине, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.&quot;(Владимир Зеленский - ред.) поддерживает и даже заставляет осуществлять отдельные реформы в армии, но все еще держит на должности генерала (главкома ВСУ Александра - ред.) Сырского - идеолога подхода &quot;все покрыть и порешать&quot;. Эту идеологию дополняет министр обороны (Рустем - ред.) Умеров - визирь, мастер тихих договоренностей и шепота, отнюдь не прозрачности. В результате половина нашей воюющей армии находится в самовольном оставлении части&quot;, - написала Безуглая.Зеленский в январе 2025 года заявлял, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, позднее заявлял, что дезертировать из ВСУ могли около 250 тысяч человек, а реальная численность украинских войск составляет около 280 тысяч человек. В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий. Зеленский в ноябре 2024 года подписал закон о добровольном возвращении на службу тех украинских военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. В сентябре 2024 года юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления воинской части. Издание "Украинская правда" 16 октября 2024 года писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ.
https://ria.ru/20250406/dezertiry-2009696871.html
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012871796.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Половина ВСУ дезертировала, заявили в Раде

Депутат Рады Безуглая: половина ВСУ ушла в самоволку или дезертировала

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Половина личного состава ВСУ ушла в "самоволку" или дезертировала из-за нарушений прав военнослужащих на Украине, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.
«

"(Владимир Зеленский - ред.) поддерживает и даже заставляет осуществлять отдельные реформы в армии, но все еще держит на должности генерала (главкома ВСУ Александра - ред.) Сырского - идеолога подхода "все покрыть и порешать". Эту идеологию дополняет министр обороны (Рустем - ред.) Умеров - визирь, мастер тихих договоренностей и шепота, отнюдь не прозрачности. В результате половина нашей воюющей армии находится в самовольном оставлении части", - написала Безуглая.

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Зеленский в январе 2025 года заявлял, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, позднее заявлял, что дезертировать из ВСУ могли около 250 тысяч человек, а реальная численность украинских войск составляет около 280 тысяч человек.
В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий.
Зеленский в ноябре 2024 года подписал закон о добровольном возвращении на службу тех украинских военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии.
В сентябре 2024 года юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления воинской части. Издание "Украинская правда" 16 октября 2024 года писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ.
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