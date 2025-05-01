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ВСУ целенаправленно атакуют автомобили скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 01.05.2025
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14:46 01.05.2025 (обновлено: 14:47 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/vsu-2014569900.html
ВСУ целенаправленно атакуют автомобили скорой помощи в Херсонской области
ВСУ целенаправленно атакуют автомобили скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 01.05.2025
ВСУ целенаправленно атакуют автомобили скорой помощи в Херсонской области
Украинские войска в последние месяцы целенаправленно атакуют кареты скорой помощи в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T14:46:00+03:00
2025-05-01T14:47:00+03:00
в мире
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Украинские войска в последние месяцы целенаправленно атакуют кареты скорой помощи в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее он сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках Херсонской области, по предварительным данным, погибло не менее 7 человек, более 20 ранены. "Все последние месяцы противник планомерно выбивал кареты скорой помощи. Сейчас, когда нужно эвакуировать людей, карет не хватает", - сказал Сальдо.
https://ria.ru/20250501/aleshki-2014558292.html
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в мире, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ целенаправленно атакуют автомобили скорой помощи в Херсонской области

Сальдо: ВСУ целенаправленно атакуют кареты скорой помощи в Херсонской области

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки ВСУ на автомобиль скорой помощи в Новой Каховке Херсонской области
Последствия атаки ВСУ на автомобиль скорой помощи в Новой Каховке Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки ВСУ на автомобиль скорой помощи в Новой Каховке Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Украинские войска в последние месяцы целенаправленно атакуют кареты скорой помощи в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках Херсонской области, по предварительным данным, погибло не менее 7 человек, более 20 ранены.
"Все последние месяцы противник планомерно выбивал кареты скорой помощи. Сейчас, когда нужно эвакуировать людей, карет не хватает", - сказал Сальдо.
Удары дронами по выжившим людям после атаки ВСУ по рынку в Алешках - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
ВСУ после ударов в Алешках направили дроны для добивания выживших
Вчера, 11:55
 
В миреХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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