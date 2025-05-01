https://ria.ru/20250501/vsu-2014569900.html
ВСУ целенаправленно атакуют автомобили скорой помощи в Херсонской области
ВСУ целенаправленно атакуют автомобили скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 01.05.2025
ВСУ целенаправленно атакуют автомобили скорой помощи в Херсонской области
Украинские войска в последние месяцы целенаправленно атакуют кареты скорой помощи в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T14:46:00+03:00
2025-05-01T14:46:00+03:00
2025-05-01T14:47:00+03:00
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Украинские войска в последние месяцы целенаправленно атакуют кареты скорой помощи в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее он сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках Херсонской области, по предварительным данным, погибло не менее 7 человек, более 20 ранены. "Все последние месяцы противник планомерно выбивал кареты скорой помощи. Сейчас, когда нужно эвакуировать людей, карет не хватает", - сказал Сальдо.
https://ria.ru/20250501/aleshki-2014558292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ целенаправленно атакуют автомобили скорой помощи в Херсонской области
Сальдо: ВСУ целенаправленно атакуют кареты скорой помощи в Херсонской области