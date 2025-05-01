https://ria.ru/20250501/vsu-2014567858.html

В Херсонской области объявили траур по погибшим от удара ВСУ по рынку

В Херсонской области объявили траур по погибшим от удара ВСУ по рынку - РИА Новости, 01.05.2025

В Херсонской области объявили траур по погибшим от удара ВСУ по рынку

Трехдневный траур объявлен в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области по погибшим от удара ВСУ по рынку, сообщает администрация округа. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T14:13:00+03:00

2025-05-01T14:13:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Трехдневный траур объявлен в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области по погибшим от удара ВСУ по рынку, сообщает администрация округа.Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках, предварительно, погибли не менее семи человек, более 20 ранены."Выражаем глубокую скорбь по погибшим 1 мая в городе Алешки. Соболезнуем родным и близким, потерявшим любимых людей в результате террористического акта со стороны Украины. В связи с этим объявляем с 1 по 3 мая (включительно) днями траура в Алешкинском муниципальном округе", - говорится в сообщении.В администрации подчеркнули, что в момент обстрела на рынке находились мирные жители."В праздничный выходной граждане России не создавали поводов стать целью для обстрела, люди обыденно пришли приобрести продукты на рынке. Враг атаковал дважды, второй раз – по тем, кого эвакуировали", - подчеркнули в администрации.В округе приспустили флаги, а также отменили развлекательные и спортивные мероприятия.

https://ria.ru/20250501/kiev-2014568071.html

https://ria.ru/20250501/aleshki-2014558292.html

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