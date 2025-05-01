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В Херсонской области объявили траур по погибшим от удара ВСУ по рынку - РИА Новости, 01.05.2025
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14:13 01.05.2025 (обновлено: 14:19 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/vsu-2014567858.html
В Херсонской области объявили траур по погибшим от удара ВСУ по рынку
В Херсонской области объявили траур по погибшим от удара ВСУ по рынку - РИА Новости, 01.05.2025
В Херсонской области объявили траур по погибшим от удара ВСУ по рынку
Трехдневный траур объявлен в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области по погибшим от удара ВСУ по рынку, сообщает администрация округа. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T14:13:00+03:00
2025-05-01T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Трехдневный траур объявлен в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области по погибшим от удара ВСУ по рынку, сообщает администрация округа.Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках, предварительно, погибли не менее семи человек, более 20 ранены."Выражаем глубокую скорбь по погибшим 1 мая в городе Алешки. Соболезнуем родным и близким, потерявшим любимых людей в результате террористического акта со стороны Украины. В связи с этим объявляем с 1 по 3 мая (включительно) днями траура в Алешкинском муниципальном округе", - говорится в сообщении.В администрации подчеркнули, что в момент обстрела на рынке находились мирные жители."В праздничный выходной граждане России не создавали поводов стать целью для обстрела, люди обыденно пришли приобрести продукты на рынке. Враг атаковал дважды, второй раз – по тем, кого эвакуировали", - подчеркнули в администрации.В округе приспустили флаги, а также отменили развлекательные и спортивные мероприятия.
https://ria.ru/20250501/kiev-2014568071.html
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вооруженные силы украины, россия, херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , Украина
В Херсонской области объявили траур по погибшим от удара ВСУ по рынку

В Алешкинском округе объявили трехдневный траур по погибшим от удара ВСУ

Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Трехдневный траур объявлен в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области по погибшим от удара ВСУ по рынку, сообщает администрация округа.
Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках, предварительно, погибли не менее семи человек, более 20 ранены.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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Вчера, 14:18
«
"Выражаем глубокую скорбь по погибшим 1 мая в городе Алешки. Соболезнуем родным и близким, потерявшим любимых людей в результате террористического акта со стороны Украины. В связи с этим объявляем с 1 по 3 мая (включительно) днями траура в Алешкинском муниципальном округе", - говорится в сообщении.
В администрации подчеркнули, что в момент обстрела на рынке находились мирные жители.
"В праздничный выходной граждане России не создавали поводов стать целью для обстрела, люди обыденно пришли приобрести продукты на рынке. Враг атаковал дважды, второй раз – по тем, кого эвакуировали", - подчеркнули в администрации.
В округе приспустили флаги, а также отменили развлекательные и спортивные мероприятия.
Удары дронами по выжившим людям после атаки ВСУ по рынку в Алешках - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
ВСУ после ударов в Алешках направили дроны для добивания выживших
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияХерсонская областьУкраина
 
 
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