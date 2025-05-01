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ВС России уничтожили роботизированные платформы ВСУ в зоне СВО
ВС России уничтожили роботизированные платформы ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 01.05.2025
ВС России уничтожили роботизированные платформы ВСУ в зоне СВО
Операторы БПЛА с системой сбросов боеприпасов группировки войск "Запад" уничтожили роботизированные платформы ВСУ в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T13:22:00+03:00
2025-05-01T13:22:00+03:00
2025-05-01T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Операторы БПЛА с системой сбросов боеприпасов группировки войск "Запад" уничтожили роботизированные платформы ВСУ в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащие разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне СВО в ночное время с помощью БПЛА выявили перемещение роботизированных платформ противника, которые осуществляли подвоз боеприпасов боевикам ВСУ на позиции. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на роботизированные платформы противника с применением дронов с системой сбросов боеприпасов. В результате точных ударов все цели были уничтожены", - говорится в сообщении.
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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России уничтожили роботизированные платформы ВСУ в зоне СВО
МО: операторы БПЛА уничтожили роботизированные платформы ВСУ в зоне СВО