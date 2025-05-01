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ВС России поразили пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников - РИА Новости, 01.05.2025
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников
Российские войска нанесли удары по инфраструктуре украинских аэродромов, цехам сборки дронов, пунктам дислокации ВСУ и другим военным объектам, сообщило... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T12:50:00+03:00
2025-05-01T12:50:00+03:00
2025-05-01T17:23:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по инфраструктуре украинских аэродромов, цехам сборки дронов, пунктам дислокации ВСУ и другим военным объектам, сообщило Минобороны. "Поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов, места сосредоточения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", — говорится в сводке.Удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия в 162 районах.Подразделения ПВО, в свою очередь, сбили за сутки шесть американских управляемых авиабомб JDAM и 137 беспилотников самолетного типа.По информации Минобороны, потери ВСУ за минувшие сутки в зоне ответственности российских группировок составили примерно 930 солдат, четыре боевые бронемашины, три БТР и десятки единиц другой техники.
https://ria.ru/20250501/ukraina-2014548995.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников
Минобороны: ВС РФ поразили цеха сборки БПЛА и инфраструктуру аэродромов ВСУ