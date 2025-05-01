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Брошенные командованием боевики ВСУ попали в плен в Горнале, сообщил офицер - РИА Новости, 01.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:17 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/vsu-2014530465.html
Брошенные командованием боевики ВСУ попали в плен в Горнале, сообщил офицер
Брошенные командованием боевики ВСУ попали в плен в Горнале, сообщил офицер - РИА Новости, 01.05.2025
Брошенные командованием боевики ВСУ попали в плен в Горнале, сообщил офицер
Брошенные киевским режимом украинские десантники сдались в плен бойцам 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ в Горнале в Курской области,... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T04:17:00+03:00
2025-05-01T04:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
сумы
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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КУРСК, 1 мая - РИА Новости. Брошенные киевским режимом украинские десантники сдались в плен бойцам 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ в Горнале в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" с позывным "Витязь". "У Горналя были взяты в плен двое украинских десантников из 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ. На допросе они сообщили, что их насильно мобилизовали 14 января 2025 года", - сообщил РИА Новости офицер с позывным "Витязь". На допросе военнопленные показали, что забросили их в Курскую область из города Сумы и до плена они успели пробыть в Горнале лишь четыре дня. "Пленные говорят, что командование их, как и их сослуживцев, попросту бросило на произвол судьбы и использовало в качестве пушечного мяса", - сообщил агентству офицер "Севера".
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курская область, сумы, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сумы, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Брошенные командованием боевики ВСУ попали в плен в Горнале, сообщил офицер

Брошенные командованием десантники ВСУ попали в плен в Горнале

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 1 мая - РИА Новости. Брошенные киевским режимом украинские десантники сдались в плен бойцам 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ в Горнале в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" с позывным "Витязь".
"У Горналя были взяты в плен двое украинских десантников из 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ. На допросе они сообщили, что их насильно мобилизовали 14 января 2025 года", - сообщил РИА Новости офицер с позывным "Витязь".
На допросе военнопленные показали, что забросили их в Курскую область из города Сумы и до плена они успели пробыть в Горнале лишь четыре дня.
"Пленные говорят, что командование их, как и их сослуживцев, попросту бросило на произвол судьбы и использовало в качестве пушечного мяса", - сообщил агентству офицер "Севера".
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСумыВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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