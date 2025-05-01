https://ria.ru/20250501/vrach-2014528322.html

Врач назвала продукты, полезные для микробиоты кишечника

Врач назвала продукты, полезные для микробиоты кишечника - РИА Новости, 01.05.2025

Врач назвала продукты, полезные для микробиоты кишечника

Квашеные овощи, такие как огурцы или капуста, благоприятно влияют на микробиоту кишечника, заявила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T03:09:00+03:00

2025-05-01T03:09:00+03:00

2025-05-01T03:38:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Квашеные овощи, такие как огурцы или капуста, благоприятно влияют на микробиоту кишечника, заявила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "Можно включать в рацион квашеные овощи — капусту, огурцы. Они снабжают организм не только витаминами, но и пробиотиками, полезными для микробиоты кишечника", —сказала Волкова. Она пояснила, что помимо квашеных овощей весной благоприятный эффект на организм оказывают замороженные ягоды и овощные смеси. Их можно есть в тот период года, когда мало свежих овощей и фруктов, так как при правильной шоковой заморозке витамины и минералы в них сохраняются практически полностью, добавила врач."Помните, что даже в отсутствие обилия свежих продуктов весной всегда найдутся доступные варианты, позволяющие питаться сбалансированно и укреплять здоровье", - резюмировала собеседница.

https://ria.ru/20241227/golubika-1893246918.html

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