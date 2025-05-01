В ВОЗ заявили о крупнейшем в истории сбое в финансировании здравоохранения
Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о сбое в финансировании здравоохранения из-за США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 мая - РИА Новости. Мир переживает величайший в истории сбой в финансировании глобального здравоохранения из-за сокращения помощи со стороны США, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что организация недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от Соединенных Штатов слишком большого финансирования. 3 февраля глава организации сообщил, что ВОЗ заморозила набор персонала и ограничила поездки из-за кризиса с ликвидностью после выхода Штатов из организации.
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"Мы переживаем самый масштабный сбой в финансировании глобального здравоохранения за всю нашу историю", - сказал Гебрейесус на брифинге для ассоциации аккредитованных в ООН журналистов в Женеве (ACANU).
Гебрейесус добавил, что в течение многих лет в ВОЗ говорили о необходимости изменения глобального финансирования здравоохранения и подчеркивали важность самообеспечения и внутреннего финансирования.
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"Конечно, страны-доноры могут тратить деньги, куда хотят, - и мы благодарны тем, кто десятилетиями финансировал системы здравоохранения по всему миру, но вместо упорядоченного сокращения объемов зарубежной помощи в целях развития и сложных экономических и торговых условий в общественном здравоохранении царит хаос", - подчеркнул глава ВОЗ.
Гебрейесус уточнил, что, например, существует реальная опасность того, что успехи в борьбе с забытыми тропическими болезнями, от которых страдает более миллиарда человек и которые непропорционально сильно влияют на беднейшие и наиболее маргинализированные общины, могут быть сведены на нет.
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