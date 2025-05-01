"Волонтеры Победы" открыли стены памяти в российских регионах и в Турции
"Волонтеры Победы" открыли в нескольких регионах России и Турции стены памяти
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтарт всероссийской акции "Стена Памяти" в Музее Победы в Москве
Старт всероссийской акции "Стена Памяти" в Музее Победы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Активисты Всероссийского общественного движения (ВОД) "Волонтеры Победы" открыли в ряде регионов РФ и в Турции стены памяти, один из форматов акции "Бессмертный полк", сообщили в пресс-службе движения.
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"За каждым портретом Героя на стене памяти скрывается история недюжинного мужества и стойкости, история нашей с вами Великой Победы! И наш долг сегодня эту память сохранить, не дать переписать или исказить. Любой желающий может не просто почтить память о своем Герое, но и увековечить его подвиг", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора ВОД Анастасии Рябовой.
В пресс-службе добавили, что в рамках акции в центрах подготовки добровольцев международного волонтерского корпуса 80-летия Великой Победы, в образовательных учреждениях и на общественных площадках активисты устанавливают специальные стенды, на которые любой желающий может прикрепить портрет Героя из своей семьи и добавить подпись с его именем и годами жизни.
Активисты установили стены памяти в Москве, Сахалинской, Белгородской, Астраханской областях, а также в Турции, уточнили в пресс-службе.
Организаторами акции выступили "Волонтеры Победы" и общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России", отметили в пресс-службе.