Рейтинг@Mail.ru
"Волонтеры Победы" открыли стены памяти в российских регионах и в Турции - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:15 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/volontery-2014611009.html
"Волонтеры Победы" открыли стены памяти в российских регионах и в Турции
"Волонтеры Победы" открыли стены памяти в российских регионах и в Турции - РИА Новости, 01.05.2025
"Волонтеры Победы" открыли стены памяти в российских регионах и в Турции
Активисты Всероссийского общественного движения (ВОД) "Волонтеры Победы" открыли в ряде регионов РФ и в Турции стены памяти, один из форматов акции "Бессмертный РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:15:00+03:00
2025-05-01T20:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
турция
россия
москва
волонтеры победы
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875102316_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_6423d05a561f7727422a260b134d0aa9.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Активисты Всероссийского общественного движения (ВОД) "Волонтеры Победы" открыли в ряде регионов РФ и в Турции стены памяти, один из форматов акции "Бессмертный полк", сообщили в пресс-службе движения. "За каждым портретом Героя на стене памяти скрывается история недюжинного мужества и стойкости, история нашей с вами Великой Победы! И наш долг сегодня эту память сохранить, не дать переписать или исказить. Любой желающий может не просто почтить память о своем Герое, но и увековечить его подвиг", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора ВОД Анастасии Рябовой. В пресс-службе добавили, что в рамках акции в центрах подготовки добровольцев международного волонтерского корпуса 80-летия Великой Победы, в образовательных учреждениях и на общественных площадках активисты устанавливают специальные стенды, на которые любой желающий может прикрепить портрет Героя из своей семьи и добавить подпись с его именем и годами жизни. Активисты установили стены памяти в Москве, Сахалинской, Белгородской, Астраханской областях, а также в Турции, уточнили в пресс-службе. Организаторами акции выступили "Волонтеры Победы" и общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России", отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250415/ankara-2011383484.html
турция
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875102316_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e1ba513fd5eaccf9ce79c90d171efd16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, турция, россия, москва, волонтеры победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Турция, Россия, Москва, Волонтеры Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Волонтеры Победы" открыли стены памяти в российских регионах и в Турции

"Волонтеры Победы" открыли в нескольких регионах России и Турции стены памяти

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтарт всероссийской акции "Стена Памяти" в Музее Победы в Москве
Старт всероссийской акции Стена Памяти в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Старт всероссийской акции "Стена Памяти" в Музее Победы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Активисты Всероссийского общественного движения (ВОД) "Волонтеры Победы" открыли в ряде регионов РФ и в Турции стены памяти, один из форматов акции "Бессмертный полк", сообщили в пресс-службе движения.
«
"За каждым портретом Героя на стене памяти скрывается история недюжинного мужества и стойкости, история нашей с вами Великой Победы! И наш долг сегодня эту память сохранить, не дать переписать или исказить. Любой желающий может не просто почтить память о своем Герое, но и увековечить его подвиг", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора ВОД Анастасии Рябовой.
В пресс-службе добавили, что в рамках акции в центрах подготовки добровольцев международного волонтерского корпуса 80-летия Великой Победы, в образовательных учреждениях и на общественных площадках активисты устанавливают специальные стенды, на которые любой желающий может прикрепить портрет Героя из своей семьи и добавить подпись с его именем и годами жизни.
Активисты установили стены памяти в Москве, Сахалинской, Белгородской, Астраханской областях, а также в Турции, уточнили в пресс-службе.
Организаторами акции выступили "Волонтеры Победы" и общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России", отметили в пресс-службе.
Шествие Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Русский дом в Анкаре рассказал о проведении "Бессмертного полка" в Турции
15 апреля, 16:11
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоТурцияРоссияМоскваВолонтеры Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала