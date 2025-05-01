https://ria.ru/20250501/volontery-2014611009.html

"Волонтеры Победы" открыли стены памяти в российских регионах и в Турции

"Волонтеры Победы" открыли стены памяти в российских регионах и в Турции - РИА Новости, 01.05.2025

"Волонтеры Победы" открыли стены памяти в российских регионах и в Турции

Активисты Всероссийского общественного движения (ВОД) "Волонтеры Победы" открыли в ряде регионов РФ и в Турции стены памяти, один из форматов акции "Бессмертный РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T20:15:00+03:00

2025-05-01T20:15:00+03:00

2025-05-01T20:15:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

турция

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москва

волонтеры победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Активисты Всероссийского общественного движения (ВОД) "Волонтеры Победы" открыли в ряде регионов РФ и в Турции стены памяти, один из форматов акции "Бессмертный полк", сообщили в пресс-службе движения. "За каждым портретом Героя на стене памяти скрывается история недюжинного мужества и стойкости, история нашей с вами Великой Победы! И наш долг сегодня эту память сохранить, не дать переписать или исказить. Любой желающий может не просто почтить память о своем Герое, но и увековечить его подвиг", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора ВОД Анастасии Рябовой. В пресс-службе добавили, что в рамках акции в центрах подготовки добровольцев международного волонтерского корпуса 80-летия Великой Победы, в образовательных учреждениях и на общественных площадках активисты устанавливают специальные стенды, на которые любой желающий может прикрепить портрет Героя из своей семьи и добавить подпись с его именем и годами жизни. Активисты установили стены памяти в Москве, Сахалинской, Белгородской, Астраханской областях, а также в Турции, уточнили в пресс-службе. Организаторами акции выступили "Волонтеры Победы" и общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России", отметили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, турция, россия, москва, волонтеры победы, 80-летие победы в великой отечественной войне