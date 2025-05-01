Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке столб уличного освещения упал на автомобиль - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 01.05.2025 (обновлено: 12:42 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/vladivostok-2014551985.html
Во Владивостоке столб уличного освещения упал на автомобиль
Во Владивостоке столб уличного освещения упал на автомобиль - РИА Новости, 01.05.2025
Во Владивостоке столб уличного освещения упал на автомобиль
Столб уличного освещения упал из-за порывов ветра во Владивостоке, повредив автомобиль, люди не пострадали, сообщили РИА Новости во Владивостокском предприятии... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T10:19:00+03:00
2025-05-01T12:42:00+03:00
происшествия
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/36/1508293688_0:55:3441:1991_1920x0_80_0_0_16eefba63477e0cbc0bee9859f19a644.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 мая - РИА Новости. Столб уличного освещения упал из-за порывов ветра во Владивостоке, повредив автомобиль, люди не пострадали, сообщили РИА Новости во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС). Ранее в соцсетях распространились фото и видео, на которых виден фонарный столб, упавший на лобовое стекло автомобиля в центре Владивостока. "Пострадавших людей нет, лобовое повреждение только у автомобиля. На данный момент специалисты производственного предприятия "Владсвет" МУПВ "ВПЭС" проводят работы по восстановлению опоры", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что зафиксирован только один случай падения опоры уличного освещения из-за ветра. В мэрии Владивостока рассказали РИА Новости, что информации о падении деревьев не поступало."Максимальная скорость ветра за последние 24 часа во Владивостоке - 27,4 метра в секунду, на мысе Басаргина фиксировали 22,1 метра в секунду, в районе морского вокзала - 21,3 метра в секунду", - уточнила агентству пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.Синоптики объявили в Приморье на 2 и 3 мая штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями с выпадением до месячной нормы осадков, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Примгидромет сообщал и об усилении ветра до 13-20 метров в секунду, а на побережье южных районов с порывами до 22-25 метров в секунду.
https://ria.ru/20250413/elektrichestvo-2010969840.html
https://ria.ru/20250314/moskva-2005126702.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/36/1508293688_356:0:3085:2047_1920x0_80_0_0_52e3bd275c81aa06df44ead6ec8c24b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке столб уличного освещения упал на автомобиль

Во Владивостоке столб уличного освещения упал на автомобиль, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Владивосток. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 1 мая - РИА Новости. Столб уличного освещения упал из-за порывов ветра во Владивостоке, повредив автомобиль, люди не пострадали, сообщили РИА Новости во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС).
Ранее в соцсетях распространились фото и видео, на которых виден фонарный столб, упавший на лобовое стекло автомобиля в центре Владивостока.
Штормовой ветер в Приморье - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В Приморье энергетики устраняют аварии на сетях, вызванные штормовым ветром
13 апреля, 09:55
"Пострадавших людей нет, лобовое повреждение только у автомобиля. На данный момент специалисты производственного предприятия "Владсвет" МУПВ "ВПЭС" проводят работы по восстановлению опоры", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что зафиксирован только один случай падения опоры уличного освещения из-за ветра. В мэрии Владивостока рассказали РИА Новости, что информации о падении деревьев не поступало.
"Максимальная скорость ветра за последние 24 часа во Владивостоке - 27,4 метра в секунду, на мысе Басаргина фиксировали 22,1 метра в секунду, в районе морского вокзала - 21,3 метра в секунду", - уточнила агентству пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.
Синоптики объявили в Приморье на 2 и 3 мая штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями с выпадением до месячной нормы осадков, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Примгидромет сообщал и об усилении ветра до 13-20 метров в секунду, а на побережье южных районов с порывами до 22-25 метров в секунду.
Место падения деревьев во время мощного циклона в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В Москве восемь деревьев упали в результате шторма
14 марта, 22:12
 
ПроисшествияВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала