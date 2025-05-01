https://ria.ru/20250501/vladivostok-2014551985.html
Во Владивостоке столб уличного освещения упал на автомобиль
Во Владивостоке столб уличного освещения упал на автомобиль - РИА Новости, 01.05.2025
Во Владивостоке столб уличного освещения упал на автомобиль
Столб уличного освещения упал из-за порывов ветра во Владивостоке, повредив автомобиль, люди не пострадали, сообщили РИА Новости во Владивостокском предприятии... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T10:19:00+03:00
2025-05-01T10:19:00+03:00
2025-05-01T12:42:00+03:00
происшествия
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/36/1508293688_0:55:3441:1991_1920x0_80_0_0_16eefba63477e0cbc0bee9859f19a644.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 мая - РИА Новости. Столб уличного освещения упал из-за порывов ветра во Владивостоке, повредив автомобиль, люди не пострадали, сообщили РИА Новости во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС). Ранее в соцсетях распространились фото и видео, на которых виден фонарный столб, упавший на лобовое стекло автомобиля в центре Владивостока. "Пострадавших людей нет, лобовое повреждение только у автомобиля. На данный момент специалисты производственного предприятия "Владсвет" МУПВ "ВПЭС" проводят работы по восстановлению опоры", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что зафиксирован только один случай падения опоры уличного освещения из-за ветра. В мэрии Владивостока рассказали РИА Новости, что информации о падении деревьев не поступало."Максимальная скорость ветра за последние 24 часа во Владивостоке - 27,4 метра в секунду, на мысе Басаргина фиксировали 22,1 метра в секунду, в районе морского вокзала - 21,3 метра в секунду", - уточнила агентству пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.Синоптики объявили в Приморье на 2 и 3 мая штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями с выпадением до месячной нормы осадков, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Примгидромет сообщал и об усилении ветра до 13-20 метров в секунду, а на побережье южных районов с порывами до 22-25 метров в секунду.
https://ria.ru/20250413/elektrichestvo-2010969840.html
https://ria.ru/20250314/moskva-2005126702.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/36/1508293688_356:0:3085:2047_1920x0_80_0_0_52e3bd275c81aa06df44ead6ec8c24b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке столб уличного освещения упал на автомобиль
Во Владивостоке столб уличного освещения упал на автомобиль, пострадавших нет
ВЛАДИВОСТОК, 1 мая - РИА Новости. Столб уличного освещения упал из-за порывов ветра во Владивостоке, повредив автомобиль, люди не пострадали, сообщили РИА Новости во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС).
Ранее в соцсетях распространились фото и видео, на которых виден фонарный столб, упавший на лобовое стекло автомобиля в центре Владивостока
.
"Пострадавших людей нет, лобовое повреждение только у автомобиля. На данный момент специалисты производственного предприятия "Владсвет" МУПВ "ВПЭС" проводят работы по восстановлению опоры", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что зафиксирован только один случай падения опоры уличного освещения из-за ветра. В мэрии Владивостока рассказали РИА Новости, что информации о падении деревьев не поступало.
"Максимальная скорость ветра за последние 24 часа во Владивостоке - 27,4 метра в секунду, на мысе Басаргина фиксировали 22,1 метра в секунду, в районе морского вокзала - 21,3 метра в секунду", - уточнила агентству пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.
Синоптики объявили в Приморье на 2 и 3 мая штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями с выпадением до месячной нормы осадков, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Примгидромет сообщал и об усилении ветра до 13-20 метров в секунду, а на побережье южных районов с порывами до 22-25 метров в секунду.