https://ria.ru/20250501/vladivostok-2014551985.html

Во Владивостоке столб уличного освещения упал на автомобиль

Во Владивостоке столб уличного освещения упал на автомобиль - РИА Новости, 01.05.2025

Во Владивостоке столб уличного освещения упал на автомобиль

Столб уличного освещения упал из-за порывов ветра во Владивостоке, повредив автомобиль, люди не пострадали, сообщили РИА Новости во Владивостокском предприятии... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T10:19:00+03:00

2025-05-01T10:19:00+03:00

2025-05-01T12:42:00+03:00

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мая - РИА Новости. Столб уличного освещения упал из-за порывов ветра во Владивостоке, повредив автомобиль, люди не пострадали, сообщили РИА Новости во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС). Ранее в соцсетях распространились фото и видео, на которых виден фонарный столб, упавший на лобовое стекло автомобиля в центре Владивостока. "Пострадавших людей нет, лобовое повреждение только у автомобиля. На данный момент специалисты производственного предприятия "Владсвет" МУПВ "ВПЭС" проводят работы по восстановлению опоры", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что зафиксирован только один случай падения опоры уличного освещения из-за ветра. В мэрии Владивостока рассказали РИА Новости, что информации о падении деревьев не поступало."Максимальная скорость ветра за последние 24 часа во Владивостоке - 27,4 метра в секунду, на мысе Басаргина фиксировали 22,1 метра в секунду, в районе морского вокзала - 21,3 метра в секунду", - уточнила агентству пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.Синоптики объявили в Приморье на 2 и 3 мая штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями с выпадением до месячной нормы осадков, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Примгидромет сообщал и об усилении ветра до 13-20 метров в секунду, а на побережье южных районов с порывами до 22-25 метров в секунду.

https://ria.ru/20250413/elektrichestvo-2010969840.html

https://ria.ru/20250314/moskva-2005126702.html

владивосток

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владивосток