https://ria.ru/20250501/vinovniki-2014602264.html

Виновники трагедии в Одессе могут не дожить до суда, заявили в подполье

Виновники трагедии в Одессе могут не дожить до суда, заявили в подполье - РИА Новости, 01.05.2025

Виновники трагедии в Одессе могут не дожить до суда, заявили в подполье

Виновники трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года, могут не дожить до суда, как ликвидированный украинский националист Демьян Ганул,... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T18:47:00+03:00

2025-05-01T18:47:00+03:00

2025-05-01T18:47:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Виновники трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года, могут не дожить до суда, как ликвидированный украинский националист Демьян Ганул, но лучше было бы, чтобы они предстали перед правосудием, заявил РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave. "В идеале эти персонажи должны сидеть на скамье подсудимых и с потерянными лицами заслушивать приговоры к пожизненному заключению, осознавая, что остаток своих дней они будут медленно гнить где-нибудь в "Черном дельфине", ежедневно мечтая о смерти", — сказал собеседник агентства. Он напомнил о том, что случилось с Ганулом - организатором беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания. 14 марта стало известно, что Ганул был ликвидирован в Одессе. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого, который дезертировал из ВСУ. Пророссийские участники движения Stop Grave из Одессы посетили похороны Ганула и подтвердили факт его ликвидации. "Искать и выслеживать их (виновников трагедии в Одессе - ред.) не нужно. Пока что большого практического интереса они не представляют. Ганул был хотя бы медийным, но если игра будет стоить свеч, то все персонажи (причастные к убийствам в Одессе - ред.) рискуют не дожить до суда", — считает подпольщик. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"*. После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев. После Ганул активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов. После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.* Признана террористической и запрещена в России

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https://ria.ru/20250501/odessa-2014538428.html

https://ria.ru/20250430/odessa-2014244334.html

https://ria.ru/20250430/odessa-2014238057.html

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