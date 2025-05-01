https://ria.ru/20250501/veterany-2014615062.html

На гала-концерте в Кремле ветеранов приветствовали аплодисментами

На гала-концерте в Кремле ветеранов приветствовали аплодисментами - РИА Новости, 01.05.2025

На гала-концерте в Кремле ветеранов приветствовали аплодисментами

На гала-концерте VII Международного музыкального конкурса-фестиваля "Дорога на Ялту", который проходит в Кремлевском Дворце в четверг, ветеранов Великой... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T20:51:00+03:00

2025-05-01T20:51:00+03:00

2025-05-01T20:51:00+03:00

культура

москва

ялта

государственный кремлевский дворец

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. На гала-концерте VII Международного музыкального конкурса-фестиваля "Дорога на Ялту", который проходит в Кремлевском Дворце в четверг, ветеранов Великой Отечественной войны поприветствовали бурными аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости. Ведущими гала-концерта выступают худрук фестиваля Эрнест Мацкявичюс и телеведущая Татьяна Ремезова. Весь зал встал, чтобы отдать дань уважения всем ветеранам Великой Отечественной войны, в частности - тем, кто присутствует в зале. Аплодисменты долго не смолкали. Ветеранам вручили цветы. Седьмой международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" проходит в Государственном Кремлевском дворце в Москве, в рамках которого звучат песни о Великой Отечественной войне на родных языках зарубежных вокалистов-конкурсантов из 15 стран. Впервые фестиваль был проведен в 2019 году в Ялте. С 2022 года он проводится в российской столице.

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москва

ялта

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, ялта, государственный кремлевский дворец