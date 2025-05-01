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На гала-концерте в Кремле ветеранов приветствовали аплодисментами - РИА Новости, 01.05.2025
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Культура
 
20:51 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/veterany-2014615062.html
На гала-концерте в Кремле ветеранов приветствовали аплодисментами
На гала-концерте в Кремле ветеранов приветствовали аплодисментами - РИА Новости, 01.05.2025
На гала-концерте в Кремле ветеранов приветствовали аплодисментами
На гала-концерте VII Международного музыкального конкурса-фестиваля "Дорога на Ялту", который проходит в Кремлевском Дворце в четверг, ветеранов Великой... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:51:00+03:00
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культура
москва
ялта
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. На гала-концерте VII Международного музыкального конкурса-фестиваля "Дорога на Ялту", который проходит в Кремлевском Дворце в четверг, ветеранов Великой Отечественной войны поприветствовали бурными аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости. Ведущими гала-концерта выступают худрук фестиваля Эрнест Мацкявичюс и телеведущая Татьяна Ремезова. Весь зал встал, чтобы отдать дань уважения всем ветеранам Великой Отечественной войны, в частности - тем, кто присутствует в зале. Аплодисменты долго не смолкали. Ветеранам вручили цветы. Седьмой международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" проходит в Государственном Кремлевском дворце в Москве, в рамках которого звучат песни о Великой Отечественной войне на родных языках зарубежных вокалистов-конкурсантов из 15 стран. Впервые фестиваль был проведен в 2019 году в Ялте. С 2022 года он проводится в российской столице.
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москва, ялта, государственный кремлевский дворец
Культура, Москва, Ялта, Государственный Кремлевский дворец
На гала-концерте в Кремле ветеранов приветствовали аплодисментами

В Кремлевском Дворце ветеранов поприветствовали бурными аплодисментами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. На гала-концерте VII Международного музыкального конкурса-фестиваля "Дорога на Ялту", который проходит в Кремлевском Дворце в четверг, ветеранов Великой Отечественной войны поприветствовали бурными аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.
Ведущими гала-концерта выступают худрук фестиваля Эрнест Мацкявичюс и телеведущая Татьяна Ремезова.
Весь зал встал, чтобы отдать дань уважения всем ветеранам Великой Отечественной войны, в частности - тем, кто присутствует в зале. Аплодисменты долго не смолкали. Ветеранам вручили цветы.
Седьмой международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" проходит в Государственном Кремлевском дворце в Москве, в рамках которого звучат песни о Великой Отечественной войне на родных языках зарубежных вокалистов-конкурсантов из 15 стран. Впервые фестиваль был проведен в 2019 году в Ялте. С 2022 года он проводится в российской столице.
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КультураМоскваЯлтаГосударственный Кремлевский дворец
 
 
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