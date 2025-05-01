https://ria.ru/20250501/vens-2014586311.html

США намерены добиваться прямых переговоров по Украине в ближайшие сто дней

США намерены добиваться прямых переговоров по Украине в ближайшие сто дней - РИА Новости, 01.05.2025

США намерены добиваться прямых переговоров по Украине в ближайшие сто дней

США намерены в ближайшие сто дней активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами украинского конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T16:51:00+03:00

2025-05-01T16:51:00+03:00

2025-05-01T17:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. США намерены в ближайшие сто дней активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами украинского конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox."У нас есть первый шаг — выдвинутое мирное предложение. В течение следующих ста дней мы будем очень активно работать над тем, чтобы усадить стороны за стол переговоров", — рассказал он. По словам Вэнса, даже критически настроенные к президенту США Дональду Трампу европейские союзники признают, что именно ему удалось сдвинуть процесс с мертвой точки."Эти стороны даже не разговаривали — ни друг с другом, ни с кем-либо еще. Они просто воевали. Президент стал единственным, кто смог добиться движения вперед", — считает вице-президент США.Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. При этом в субботу он сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий.Однако, как напоминал пресс-секретарь, киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.Трамп, в свою очередь, ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом.

https://ria.ru/20250428/vens-2013948173.html

https://ria.ru/20250430/pas-2014082119.html

https://ria.ru/20250501/sdelka-2014587431.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, джеймс дэвид вэнс, киев, россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин