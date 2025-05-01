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Госдеп призвал Россию и Украину представить идеи по урегулированию - РИА Новости, 01.05.2025
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21:59 01.05.2025 (обновлено: 22:09 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/uregulirovanie-2014620907.html
Госдеп призвал Россию и Украину представить идеи по урегулированию
Госдеп призвал Россию и Украину представить идеи по урегулированию - РИА Новости, 01.05.2025
Госдеп призвал Россию и Украину представить идеи по урегулированию
США считают, что пришло время России и Украине представить идеи об урегулировании, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. РИА Новости, 01.05.2025
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США считают, что пришло время России и Украине представить идеи об урегулировании, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс."Пришло время им представить и разработать конкретные идеи о том, как закончится этот конфликт", - сообщила Брюс на брифинге в ответ на вопрос о ситуации по украинскому урегулированию.
https://ria.ru/20250501/ukraina-2014610009.html
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Россия, Украина, США, Государственный департамент США, В мире
Госдеп призвал Россию и Украину представить идеи по урегулированию

Госдеп призвал РФ и Украину представить конкретные предложения по урегулированию

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США считают, что пришло время России и Украине представить идеи об урегулировании, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
«
"Пришло время им представить и разработать конкретные идеи о том, как закончится этот конфликт", - сообщила Брюс на брифинге в ответ на вопрос о ситуации по украинскому урегулированию.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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