https://ria.ru/20250501/uregulirovanie-2014620907.html
Госдеп призвал Россию и Украину представить идеи по урегулированию
Госдеп призвал Россию и Украину представить идеи по урегулированию - РИА Новости, 01.05.2025
Госдеп призвал Россию и Украину представить идеи по урегулированию
США считают, что пришло время России и Украине представить идеи об урегулировании, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T21:59:00+03:00
2025-05-01T21:59:00+03:00
2025-05-01T22:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США считают, что пришло время России и Украине представить идеи об урегулировании, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс."Пришло время им представить и разработать конкретные идеи о том, как закончится этот конфликт", - сообщила Брюс на брифинге в ответ на вопрос о ситуации по украинскому урегулированию.
https://ria.ru/20250501/ukraina-2014610009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, государственный департамент сша, в мире
Россия, Украина, США, Государственный департамент США, В мире
Госдеп призвал Россию и Украину представить идеи по урегулированию
Госдеп призвал РФ и Украину представить конкретные предложения по урегулированию