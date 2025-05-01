https://ria.ru/20250501/uregulirovanie-2014620907.html

Госдеп призвал Россию и Украину представить идеи по урегулированию

Госдеп призвал Россию и Украину представить идеи по урегулированию - РИА Новости, 01.05.2025

Госдеп призвал Россию и Украину представить идеи по урегулированию

США считают, что пришло время России и Украине представить идеи об урегулировании, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T21:59:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США считают, что пришло время России и Украине представить идеи об урегулировании, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс."Пришло время им представить и разработать конкретные идеи о том, как закончится этот конфликт", - сообщила Брюс на брифинге в ответ на вопрос о ситуации по украинскому урегулированию.

https://ria.ru/20250501/ukraina-2014610009.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, государственный департамент сша, в мире