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Миссия России в ООН готова к работе с Уолтцем, заявил Полянский - РИА Новости, 01.05.2025
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22:30 01.05.2025 (обновлено: 22:55 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/uoltts-2014622362.html
Миссия России в ООН готова к работе с Уолтцем, заявил Полянский
Миссия России в ООН готова к работе с Уолтцем, заявил Полянский - РИА Новости, 01.05.2025
Миссия России в ООН готова к работе с Уолтцем, заявил Полянский
Миссия России в ООН готова к работе с нынешним советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем, которого американский лидер Дональд Трамп... РИА Новости, 01.05.2025
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Миссия России в ООН готова к работе с нынешним советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем, которого американский лидер Дональд Трамп номинировал на пост следующего постпреда Штатов при организации, сообщил первый заместитель постпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.В четверг Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что выдвинет Уолтца на пост следующего постпреда США при ООН. По его словам, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к госсекретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте."С нетерпением ждем работы с Вами в ООН!" - написал Полянский на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию Уолтца, что он горд продолжить службу в администрации Трампа в новой роли.
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сша, оон, россия, в мире, майк уолтц, дональд трамп, дмитрий полянский
США, ООН, Россия, В мире, Майк Уолтц, Дональд Трамп, Дмитрий Полянский
Миссия России в ООН готова к работе с Уолтцем, заявил Полянский

Полянский: миссия России в ООН готова к работе с новым постпредом США Уолтцем

© AP Photo / Alex BrandonМайк Уолтц
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Майк Уолтц. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Миссия России в ООН готова к работе с нынешним советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем, которого американский лидер Дональд Трамп номинировал на пост следующего постпреда Штатов при организации, сообщил первый заместитель постпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.
В четверг Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что выдвинет Уолтца на пост следующего постпреда США при ООН. По его словам, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к госсекретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
«
"С нетерпением ждем работы с Вами в ООН!" - написал Полянский на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию Уолтца, что он горд продолжить службу в администрации Трампа в новой роли.
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Уолтц заявил, что горд продолжить службу в администрации Трампа
Вчера, 22:26
 
СШАООНРоссияВ миреМайк УолтцДональд ТрампДмитрий Полянский
 
 
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