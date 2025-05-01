https://ria.ru/20250501/uoltts-2014617638.html

Трамп выдвинет Уолтца на должность постпреда США при ООН

Трамп выдвинет Уолтца на должность постпреда США при ООН - РИА Новости, 01.05.2025

Трамп выдвинет Уолтца на должность постпреда США при ООН

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что номинирует советника по национальной безопасности Майка Уолтца на должность постоянного... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T21:20:00+03:00

2025-05-01T21:20:00+03:00

2025-05-01T21:32:00+03:00

в мире

сша

оон

майк уолтц

дональд трамп

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014326420_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a729e78ed56b651bc9d4a8394b59fcd6.jpg

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что номинирует советника по национальной безопасности Майка Уолтца на должность постоянного представителя страны при ООН."Я рад объявить, что буду номинировать кандидатуру Майка Уолтца на пост следующего представителя США при Организации Объединенных Наций", — говорится в материале. Хозяин Белого дома уточнил, что обязанности советника по национальной безопасности США временно будет исполнять государственный секретарь Марко Рубио, продолжая руководство государственным департаментом.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что оветник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг отстранены от своих должностей. Отмечалось, что увольнение произошло после скандала с включением журналиста в чат с американскими чиновниками, где обсуждались удары США по Йемену. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские чиновники обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По его словам, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим

https://ria.ru/20250331/uoltts-2008436699.html

https://ria.ru/20250501/kandidat-2014596862.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, оон, майк уолтц, дональд трамп, марко рубио