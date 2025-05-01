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Трамп выдвинет Уолтца на должность постпреда США при ООН - РИА Новости, 01.05.2025
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21:20 01.05.2025 (обновлено: 21:32 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/uoltts-2014617638.html
Трамп выдвинет Уолтца на должность постпреда США при ООН
Трамп выдвинет Уолтца на должность постпреда США при ООН - РИА Новости, 01.05.2025
Трамп выдвинет Уолтца на должность постпреда США при ООН
Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что номинирует советника по национальной безопасности Майка Уолтца на должность постоянного... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T21:20:00+03:00
2025-05-01T21:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что номинирует советника по национальной безопасности Майка Уолтца на должность постоянного представителя страны при ООН.&quot;Я рад объявить, что буду номинировать кандидатуру Майка Уолтца на пост следующего представителя США при Организации Объединенных Наций&quot;, — говорится в материале. Хозяин Белого дома уточнил, что обязанности советника по национальной безопасности США временно будет исполнять государственный секретарь Марко Рубио, продолжая руководство государственным департаментом.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что оветник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг отстранены от своих должностей. Отмечалось, что увольнение произошло после скандала с включением журналиста в чат с американскими чиновниками, где обсуждались удары США по Йемену. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские чиновники обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По его словам, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим
https://ria.ru/20250331/uoltts-2008436699.html
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в мире, сша, оон, майк уолтц, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, ООН, Майк Уолтц, Дональд Трамп, Марко Рубио
Трамп выдвинет Уолтца на должность постпреда США при ООН

Трамп номинирует Уолтца на должность нового постпреда США при ООН

© AP Photo / Alex BrandonМайк Уолтц
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Майк Уолтц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что номинирует советника по национальной безопасности Майка Уолтца на должность постоянного представителя страны при ООН.
«

"Я рад объявить, что буду номинировать кандидатуру Майка Уолтца на пост следующего представителя США при Организации Объединенных Наций", — говорится в материале.

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
WSJ: Уолтц теряет репутацию в Белом доме после скандала с чатом
31 марта, 15:56
Хозяин Белого дома уточнил, что обязанности советника по национальной безопасности США временно будет исполнять государственный секретарь Марко Рубио, продолжая руководство государственным департаментом.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что оветник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг отстранены от своих должностей.
Отмечалось, что увольнение произошло после скандала с включением журналиста в чат с американскими чиновниками, где обсуждались удары США по Йемену.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские чиновники обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По его словам, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
СМИ назвали главного кандидата на пост советника Трампа
Вчера, 18:13
 
В миреСШАООНМайк УолтцДональд ТрампМарко Рубио
 
 
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