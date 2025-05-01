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На Украине анонсировали реорганизацию в системе оборонных закупок - РИА Новости, 01.05.2025
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23:15 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/ukraina-2014624953.html
На Украине анонсировали реорганизацию в системе оборонных закупок
На Украине анонсировали реорганизацию в системе оборонных закупок - РИА Новости, 01.05.2025
На Украине анонсировали реорганизацию в системе оборонных закупок
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о реорганизации государственного оператора тыла (ГОТ), занимающегося закупками продукции оборонного назначения. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T23:15:00+03:00
2025-05-01T23:15:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о реорганизации государственного оператора тыла (ГОТ), занимающегося закупками продукции оборонного назначения. "С целью масштабирования начатых реформ я подписал приказ о создании комиссии по реорганизации государственного оператора тыла. Ее возглавит Арсен Жумадилов, директор агентства оборонных закупок (АОЗ). Комиссия будет работать на базе АОЗ. До завершения военного положения мы готовим почву для объединения двух ключевых институтов - АОЗ и ГОТ", - написал Умеров в социальной сети Facebook*. Он добавил, что объединение структур позволит избежать дублирования их функций, оптимизирует управление и усилит скорость обеспечения армии. Агентство оборонных закупок отвечает за закупки продукции оборонного назначения, а государственный оператор тыла занимается вещевым и продовольственным обеспечением ВСУ. Обе структуры были созданы в декабре 2023 года. Издание "Украинская правда" 10 марта писало, что украинское агентство оборонных закупок за 2024 год недопоставило на фронт оружия на 2,4 миллиарда долларов. В частности, по данным СМИ, в 2024 году были заключены контракты о поставках почти 100 тысяч штук снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, но до фронта дошло менее 10% от заказанного. В конце ноября 2024 года госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Телеканал ТСН сообщал, что украинские военнослужащие жаловались на некачественную партию мин калибра 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибра 82 миллиметра.* Запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250501/vsu-2014571310.html
https://ria.ru/20250501/ukraina-2014605546.html
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в мире, украина, россия, рустем умеров, вооруженные силы украины, укроборонпром
В мире, Украина, Россия, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Укроборонпром
На Украине анонсировали реорганизацию в системе оборонных закупок

Умеров заявил о реорганизации ГОТ, занимающегося оборонными закупками

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о реорганизации государственного оператора тыла (ГОТ), занимающегося закупками продукции оборонного назначения.
"С целью масштабирования начатых реформ я подписал приказ о создании комиссии по реорганизации государственного оператора тыла. Ее возглавит Арсен Жумадилов, директор агентства оборонных закупок (АОЗ). Комиссия будет работать на базе АОЗ. До завершения военного положения мы готовим почву для объединения двух ключевых институтов - АОЗ и ГОТ", - написал Умеров в социальной сети Facebook*.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Половина ВСУ дезертировала, заявили в Раде
Вчера, 14:55
Он добавил, что объединение структур позволит избежать дублирования их функций, оптимизирует управление и усилит скорость обеспечения армии.
Агентство оборонных закупок отвечает за закупки продукции оборонного назначения, а государственный оператор тыла занимается вещевым и продовольственным обеспечением ВСУ. Обе структуры были созданы в декабре 2023 года.
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Вчера, 19:27
Издание "Украинская правда" 10 марта писало, что украинское агентство оборонных закупок за 2024 год недопоставило на фронт оружия на 2,4 миллиарда долларов. В частности, по данным СМИ, в 2024 году были заключены контракты о поставках почти 100 тысяч штук снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, но до фронта дошло менее 10% от заказанного.
В конце ноября 2024 года госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Телеканал ТСН сообщал, что украинские военнослужащие жаловались на некачественную партию мин калибра 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибра 82 миллиметра.
* Запрещена в РФ как экстремистская
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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Вчера, 21:03
 
В миреУкраинаРоссияРустем УмеровВооруженные силы УкраиныУкроборонпром
 
 
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