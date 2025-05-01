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В Белом доме рассказали об одном из условий соглашения с Украиной
В Белом доме рассказали об одном из условий соглашения с Украиной - РИА Новости, 01.05.2025
В Белом доме рассказали об одном из условий соглашения с Украиной
Новое партнёрство США и Киева по послевоенному восстановлению Украины исключает участие любых государств, компаний или лиц, якобы связанных с российским... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Новое партнёрство США и Киева по послевоенному восстановлению Украины исключает участие любых государств, компаний или лиц, якобы связанных с российским военно-промышленным комплексом, заявили в четверг в Белом доме. "Никакое государство, компания или лицо, финансировавшее или снабжавшее российскую военную машину, не сможет получить выгоду от восстановления Украины, включая участие в проектах, поддерживаемых средствами фонда", — говорится в заявлении, обнародованном американской администрацией. Соглашение о создании инвестиционного фонда между США и Украиной было подписано 30 апреля. Оно охватывает сферы природных ресурсов, энергетики и инфраструктуры и предполагает совместное управление фондом с равным представительством сторон.
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украина, сша, киев, в мире
Украина, США, Киев, В мире
В Белом доме рассказали об одном из условий соглашения с Украиной
Белый дом: партнерство США и Киева исключает участие лиц, связанных с ВПК РФ