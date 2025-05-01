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Вице-президент США заявил о пропасти между позициями России и Украины - РИА Новости, 01.05.2025
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20:10 01.05.2025 (обновлено: 20:12 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/ukraina-2014610009.html
Вице-президент США заявил о пропасти между позициями России и Украины
Вице-президент США заявил о пропасти между позициями России и Украины - РИА Новости, 01.05.2025
Вице-президент США заявил о пропасти между позициями России и Украины
Между Россией и Украиной существует пропасть в позициях относительно урегулирования конфликта, сказал в интервью телеканалу Fox вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 01.05.2025
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Между Россией и Украиной существует пропасть в позициях относительно урегулирования конфликта, сказал в интервью телеканалу Fox вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Существует огромная пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы", - заявил он в интервью телеканалу Fox. Вэнс подчеркнул, что дипломатические усилия в настоящее время направлены на то, чтобы сблизить озвученные позиции Москвы и Киева. Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом ранее подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал Песков. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном и видит, что по ряду важнейших вопросов американская сторона ее слышит, при этом невозможно отрицать недоговороспособность, которую демонстрирует Киев.
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014585995.html
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в мире, россия, киев, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, украина
В мире, Россия, Киев, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина
Вице-президент США заявил о пропасти между позициями России и Украины

Вице-президент США Вэнс: между Россией и Украиной существует огромная пропасть

© AP Photo / Jacquelyn MartinДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Между Россией и Украиной существует пропасть в позициях относительно урегулирования конфликта, сказал в интервью телеканалу Fox вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«
"Существует огромная пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы", - заявил он в интервью телеканалу Fox.
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Вэнс подчеркнул, что дипломатические усилия в настоящее время направлены на то, чтобы сблизить озвученные позиции Москвы и Киева.
Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом ранее подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном и видит, что по ряду важнейших вопросов американская сторона ее слышит, при этом невозможно отрицать недоговороспособность, которую демонстрирует Киев.
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