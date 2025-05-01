https://ria.ru/20250501/ukraina-2014605546.html

В Европе сделали внезапное предупреждение об Украине

В Европе сделали внезапное предупреждение об Украине - РИА Новости, 01.05.2025

В Европе сделали внезапное предупреждение об Украине

Перспектива вступления Украины в ЕС представляет собой серьезнейшую угрозу Европе, пишет испанский журналист и аналитик Хавьер Вильямор в своей статье для... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T19:27:00+03:00

2025-05-01T19:27:00+03:00

2025-05-01T19:28:00+03:00

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украина

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молдавия

евросоюз

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Перспектива вступления Украины в ЕС представляет собой серьезнейшую угрозу Европе, пишет испанский журналист и аналитик Хавьер Вильямор в своей статье для издания The European Conservative."Потенциальное ускоренное вступление Украины в Европейский Союз, осуществляемое под предлогом военной солидарности, представляет собой одну из самых серьезных угроз внутренней стабильности, экономической сплоченности и безопасности Европы с момента основания европейского проекта", — считает журналист.По мнению аналитика, ускоренное принятие в ЕС находящейся в состоянии войны Украины, чья экономика к тому же испытывает катастрофические трудности, привело бы к ослаблению основных принципов Евросоюза."Украина, далекая от соответствия европейским стандартам, обнаруживает глубокую слабость в отношении верховенства закона, прав человека и защиты меньшинств, таких как венгры в Закарпатье или польские и румынские нацменьшинства. Принятие Украины на таких условиях означало бы игнорирование тех самых правил, которые определяют идентичность Союза", — пишет Вильямор.В материале указывается, что в случае ускоренного вступления в Евросоюз социальные последствия будут одинаково катастрофическими как для Украины, так и для Европы. Украинская диаспора в ЕС уже насчитывает миллионы, и она, скорее всего, будет расти, истощая экономику Украины и оказывая огромное давление на европейские системы соцобеспечения. Кроме того, демобилизация сотен тысяч украинских военных представляет собой серьезный риск безопасности для Европы.По мнению Вильямора, "вступление Украины неизбежно втянет Евросоюз в долгосрочный конфликт с Россией, <…> любая новая эскалация может автоматически вовлечь все государства-члены. Риск превращения ЕС в участника конфликта был бы реален, с непредсказуемыми последствиями для мира на континенте".На прошлой неделе агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, в одном из его положений утверждается, что Украина сможет работать над вступлением в ЕС.Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20250422/ukraina-2012646048.html

https://ria.ru/20250428/lavrov-2013785363.html

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в мире, украина, европа, молдавия, евросоюз