https://ria.ru/20250501/ukraina-2014548995.html

Группировка "Север" уничтожила отряд диверсантов ВСУ на границе с Украиной

Группировка "Север" уничтожила отряд диверсантов ВСУ на границе с Украиной - РИА Новости, 01.05.2025

Группировка "Север" уничтожила отряд диверсантов ВСУ на границе с Украиной

Российские бойцы уничтожили на границе с Сумской областью группу украинских диверсантов, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным Витязь. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T09:50:00+03:00

2025-05-01T09:50:00+03:00

2025-05-01T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

россия

вооруженные силы украины

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КУРСК, 1 мая — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили на границе с Сумской областью группу украинских диверсантов, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным Витязь."На российско-украинской границе, со стороны Сумской области, бойцами 22-го мотострелкового полка Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Согласно данным радиоперехвата, у противника пять "двухсотых" и один "трехсотый" диверсант", — сказал он.По словам собеседника агентства, разведка отмечает в рядах ВСУ очень высокую численность поляков — в подразделениях, развернутых в Сумской области в районе границы с Россией.Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Он подчеркнул, что российские войска продолжают создание зоны безопасности в Сумской области. Там освобождены четыре населенных пункта, контролируются более 90 квадратных километров территории.Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.

https://ria.ru/20250430/alaudinov-2014232523.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

сумская область, россия, вооруженные силы украины