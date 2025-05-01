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Группировка "Север" уничтожила отряд диверсантов ВСУ на границе с Украиной - РИА Новости, 01.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:50 01.05.2025 (обновлено: 12:25 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/ukraina-2014548995.html
Группировка "Север" уничтожила отряд диверсантов ВСУ на границе с Украиной
Группировка "Север" уничтожила отряд диверсантов ВСУ на границе с Украиной - РИА Новости, 01.05.2025
Группировка "Север" уничтожила отряд диверсантов ВСУ на границе с Украиной
Российские бойцы уничтожили на границе с Сумской областью группу украинских диверсантов, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным Витязь. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:50:00+03:00
2025-05-01T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
вооруженные силы украины
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КУРСК, 1 мая — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили на границе с Сумской областью группу украинских диверсантов, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным Витязь."На российско-украинской границе, со стороны Сумской области, бойцами 22-го мотострелкового полка Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Согласно данным радиоперехвата, у противника пять "двухсотых" и один "трехсотый" диверсант", — сказал он.По словам собеседника агентства, разведка отмечает в рядах ВСУ очень высокую численность поляков — в подразделениях, развернутых в Сумской области в районе границы с Россией.Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Он подчеркнул, что российские войска продолжают создание зоны безопасности в Сумской области. Там освобождены четыре населенных пункта, контролируются более 90 квадратных километров территории.Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
https://ria.ru/20250430/alaudinov-2014232523.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сумская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" уничтожила отряд диверсантов ВСУ на границе с Украиной

Группировка "Север" уничтожила шесть диверсантов ВСУ на границе с Украиной

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО
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КУРСК, 1 мая — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили на границе с Сумской областью группу украинских диверсантов, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным Витязь.
"На российско-украинской границе, со стороны Сумской области, бойцами 22-го мотострелкового полка Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Согласно данным радиоперехвата, у противника пять "двухсотых" и один "трехсотый" диверсант", — сказал он.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Алаудинов рассказал о потерях ВСУ при попытке зайти на территорию России
30 апреля, 03:50
По словам собеседника агентства, разведка отмечает в рядах ВСУ очень высокую численность поляков — в подразделениях, развернутых в Сумской области в районе границы с Россией.
Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Он подчеркнул, что российские войска продолжают создание зоны безопасности в Сумской области. Там освобождены четыре населенных пункта, контролируются более 90 квадратных километров территории.
Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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