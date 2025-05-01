Группировка "Север" уничтожила отряд диверсантов ВСУ на границе с Украиной
Группировка "Север" уничтожила шесть диверсантов ВСУ на границе с Украиной
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО
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КУРСК, 1 мая — РИА Новости. Российские бойцы уничтожили на границе с Сумской областью группу украинских диверсантов, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным Витязь.
"На российско-украинской границе, со стороны Сумской области, бойцами 22-го мотострелкового полка Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Согласно данным радиоперехвата, у противника пять "двухсотых" и один "трехсотый" диверсант", — сказал он.
Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Он подчеркнул, что российские войска продолжают создание зоны безопасности в Сумской области. Там освобождены четыре населенных пункта, контролируются более 90 квадратных километров территории.
Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
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