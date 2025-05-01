Рейтинг@Mail.ru
СМИ: минкульт Украины обратится в СБУ из-за клипа Валерии - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 01.05.2025 (обновлено: 04:48 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/ukraina-2014530321.html
СМИ: минкульт Украины обратится в СБУ из-за клипа Валерии
СМИ: минкульт Украины обратится в СБУ из-за клипа Валерии - РИА Новости, 01.05.2025
СМИ: минкульт Украины обратится в СБУ из-за клипа Валерии
Министерство культуры Украины обратится в СБУ из-за клипа певицы Валерии с исполнением песни “С чего начинается Родина”, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T04:16:00+03:00
2025-05-01T04:48:00+03:00
украина
латвия
кристина орбакайте
горан брегович
служба безопасности украины
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156244/12/1562441299_0:160:2629:1639_1920x0_80_0_0_7f7a5d3c7beb03c290333727fdcf8458.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Министерство культуры Украины обратится в СБУ из-за клипа певицы Валерии с исполнением песни “С чего начинается Родина”, сообщает издание "Страна.ua".Как уточняется, поводом для проведения расследования послужила видеоработа певицы, в которой она снялась на фоне городских развалин.По словам министра культуры Украины Николая Точицкого, он обратится в СБУ для того, чтобы проверить музыкальное видео и установить место, где был снят клип."С чего начинается Родина" — советская песня Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского из четырехсерийного художественного фильма режиссера Владимира Басова "Щит и меч".Ранее служба госбезопасности Латвии запретила въезд в страну певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу.
https://ria.ru/20230417/valeriya-1865289751.html
https://ria.ru/20190619/1555674487.html
украина
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156244/12/1562441299_142:0:2345:1652_1920x0_80_0_0_8c8b02abaa7ace21567737613276a19f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, латвия, кристина орбакайте, горан брегович, служба безопасности украины, страна.ua
Украина, Латвия, Кристина Орбакайте, Горан Брегович, Служба безопасности Украины, Страна.ua
СМИ: минкульт Украины обратится в СБУ из-за клипа Валерии

Минкульт Украины обратится в СБУ из-за видеоклипа певицы Валерии

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПевица Валерия
Певица Валерия - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Певица Валерия . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Министерство культуры Украины обратится в СБУ из-за клипа певицы Валерии с исполнением песни “С чего начинается Родина”, сообщает издание "Страна.ua".
Как уточняется, поводом для проведения расследования послужила видеоработа певицы, в которой она снялась на фоне городских развалин.
Член жюри, певица Валерия во время выступления на международном музыкальном фестивале Дорога на Ялту - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Биография певицы Валерии (Аллы Перфиловой)
17 апреля 2023, 01:28
По словам министра культуры Украины Николая Точицкого, он обратится в СБУ для того, чтобы проверить музыкальное видео и установить место, где был снят клип.
"С чего начинается Родина" — советская песня Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского из четырехсерийного художественного фильма режиссера Владимира Басова "Щит и меч".
Ранее служба госбезопасности Латвии запретила въезд в страну певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу.
Концерт Рождество с Григорием Лепсом - РИА Новости, 1920, 19.06.2019
Валерия нашла новое увлечение – певица изучает старую Москву
19 июня 2019, 00:57
 
УкраинаЛатвияКристина ОрбакайтеГоран БреговичСлужба безопасности УкраиныСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала