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СМИ: минкульт Украины обратится в СБУ из-за клипа Валерии
СМИ: минкульт Украины обратится в СБУ из-за клипа Валерии - РИА Новости, 01.05.2025
СМИ: минкульт Украины обратится в СБУ из-за клипа Валерии
Министерство культуры Украины обратится в СБУ из-за клипа певицы Валерии с исполнением песни “С чего начинается Родина”, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T04:16:00+03:00
2025-05-01T04:16:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Министерство культуры Украины обратится в СБУ из-за клипа певицы Валерии с исполнением песни “С чего начинается Родина”, сообщает издание "Страна.ua".Как уточняется, поводом для проведения расследования послужила видеоработа певицы, в которой она снялась на фоне городских развалин.По словам министра культуры Украины Николая Точицкого, он обратится в СБУ для того, чтобы проверить музыкальное видео и установить место, где был снят клип."С чего начинается Родина" — советская песня Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского из четырехсерийного художественного фильма режиссера Владимира Басова "Щит и меч".Ранее служба госбезопасности Латвии запретила въезд в страну певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу.
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украина, латвия, кристина орбакайте, горан брегович, служба безопасности украины, страна.ua
Украина, Латвия, Кристина Орбакайте, Горан Брегович, Служба безопасности Украины, Страна.ua
СМИ: минкульт Украины обратится в СБУ из-за клипа Валерии
Минкульт Украины обратится в СБУ из-за видеоклипа певицы Валерии