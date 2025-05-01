https://ria.ru/20250501/ukraina-2014522430.html

Инвестфонд Украины и США будет расти за счет лицензий, заявила вице-премьер

Инвестфонд Украины и США будет расти за счет лицензий, заявила вице-премьер - РИА Новости, 01.05.2025

Инвестфонд Украины и США будет расти за счет лицензий, заявила вице-премьер

Совместный инвестиционный фонд Украины и США, установленный в рамках сделки по недрам, будет пополняться доходами только с новых лицензий по проектам в сфере... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T01:17:00+03:00

2025-05-01T01:17:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Совместный инвестиционный фонд Украины и США, установленный в рамках сделки по недрам, будет пополняться доходами только с новых лицензий по проектам в сфере критических материалов, нефти и газа, заявила вице-премьер Украины Юлия Свириденко. "Фонд будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям. Речь идет о 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов, нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в фонд", - написала политик в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250501/sviridenko-2014522110.html

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экономика, украина, россия, сша, facebook