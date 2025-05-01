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Инвестфонд Украины и США будет расти за счет лицензий, заявила вице-премьер - РИА Новости, 01.05.2025
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01:17 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/ukraina-2014522430.html
Инвестфонд Украины и США будет расти за счет лицензий, заявила вице-премьер
Инвестфонд Украины и США будет расти за счет лицензий, заявила вице-премьер - РИА Новости, 01.05.2025
Инвестфонд Украины и США будет расти за счет лицензий, заявила вице-премьер
Совместный инвестиционный фонд Украины и США, установленный в рамках сделки по недрам, будет пополняться доходами только с новых лицензий по проектам в сфере... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T01:17:00+03:00
2025-05-01T01:17:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Совместный инвестиционный фонд Украины и США, установленный в рамках сделки по недрам, будет пополняться доходами только с новых лицензий по проектам в сфере критических материалов, нефти и газа, заявила вице-премьер Украины Юлия Свириденко. "Фонд будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям. Речь идет о 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов, нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в фонд", - написала политик в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Экономика, Украина, Россия, США, Facebook
Инвестфонд Украины и США будет расти за счет лицензий, заявила вице-премьер

Вице-премьер Свириденко: инвестфонд Украины и США будет расти за счет лицензий

© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в карьере в Кировоградской области
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Совместный инвестиционный фонд Украины и США, установленный в рамках сделки по недрам, будет пополняться доходами только с новых лицензий по проектам в сфере критических материалов, нефти и газа, заявила вице-премьер Украины Юлия Свириденко.
"Фонд будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям. Речь идет о 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов, нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в фонд", - написала политик в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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