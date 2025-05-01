https://ria.ru/20250501/ukraina-2014522430.html
Инвестфонд Украины и США будет расти за счет лицензий, заявила вице-премьер
Инвестфонд Украины и США будет расти за счет лицензий, заявила вице-премьер - РИА Новости, 01.05.2025
Инвестфонд Украины и США будет расти за счет лицензий, заявила вице-премьер
Совместный инвестиционный фонд Украины и США, установленный в рамках сделки по недрам, будет пополняться доходами только с новых лицензий по проектам в сфере... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T01:17:00+03:00
2025-05-01T01:17:00+03:00
2025-05-01T01:17:00+03:00
экономика
украина
россия
сша
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000492505_0:234:3000:1922_1920x0_80_0_0_06766f97784b5e4e55962160e332d79f.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Совместный инвестиционный фонд Украины и США, установленный в рамках сделки по недрам, будет пополняться доходами только с новых лицензий по проектам в сфере критических материалов, нефти и газа, заявила вице-премьер Украины Юлия Свириденко. "Фонд будет наполняться доходами исключительно по новым лицензиям. Речь идет о 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов, нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в фонд", - написала политик в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250501/sviridenko-2014522110.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000492505_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_ebf3cf3d977ec171b25dc273d9e59d76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, россия, сша, facebook
Экономика, Украина, Россия, США, Facebook
Инвестфонд Украины и США будет расти за счет лицензий, заявила вице-премьер
Вице-премьер Свириденко: инвестфонд Украины и США будет расти за счет лицензий