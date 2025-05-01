https://ria.ru/20250501/ukraina-2014521980.html

Укрнафта и Энергоатом останутся в собственности Киева, заявила вице-премьер

Укрнафта и Энергоатом останутся в собственности Киева, заявила вице-премьер - РИА Новости, 01.05.2025

Укрнафта и Энергоатом останутся в собственности Киева, заявила вице-премьер

Сделка Украины с США по ресурсам не предусматривает изменений в управлении украинскими госкомпаниями, нефтедобывающая "Укрнафта" и оператор АЭС "Энергоатом"... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T01:11:00+03:00

2025-05-01T01:11:00+03:00

2025-05-01T01:11:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сделка Украины с США по ресурсам не предусматривает изменений в управлении украинскими госкомпаниями, нефтедобывающая "Укрнафта" и оператор АЭС "Энергоатом" остаются в собственности государства, заявила вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. "Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями - они и далее будут принадлежать Украине. Компании типа "Укрнафты" или "Энергоатома" остаются собственностью государства", - написала Свириденко в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250501/ukraina-2014521823.html

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