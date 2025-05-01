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Укрнафта и Энергоатом останутся в собственности Киева, заявила вице-премьер - РИА Новости, 01.05.2025
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01:11 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/ukraina-2014521980.html
Укрнафта и Энергоатом останутся в собственности Киева, заявила вице-премьер
Укрнафта и Энергоатом останутся в собственности Киева, заявила вице-премьер - РИА Новости, 01.05.2025
Укрнафта и Энергоатом останутся в собственности Киева, заявила вице-премьер
Сделка Украины с США по ресурсам не предусматривает изменений в управлении украинскими госкомпаниями, нефтедобывающая "Укрнафта" и оператор АЭС "Энергоатом"... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T01:11:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сделка Украины с США по ресурсам не предусматривает изменений в управлении украинскими госкомпаниями, нефтедобывающая "Укрнафта" и оператор АЭС "Энергоатом" остаются в собственности государства, заявила вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. "Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями - они и далее будут принадлежать Украине. Компании типа "Укрнафты" или "Энергоатома" остаются собственностью государства", - написала Свириденко в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, киев, сша, укрнафта, энергоатом, facebook
В мире, Украина, Киев, США, Укрнафта, Энергоатом, Facebook
Укрнафта и Энергоатом останутся в собственности Киева, заявила вице-премьер

Вице-премьер Свириденко: Укрнафта и Энергоатом останутся в собственности Киева

© Фото : страница компании "Укрнафта" в FacebookОбъект компании "Укрнафта"
Объект компании Укрнафта - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : страница компании "Укрнафта" в Facebook
Объект компании "Укрнафта". Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сделка Украины с США по ресурсам не предусматривает изменений в управлении украинскими госкомпаниями, нефтедобывающая "Укрнафта" и оператор АЭС "Энергоатом" остаются в собственности государства, заявила вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины.
"Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями - они и далее будут принадлежать Украине. Компании типа "Укрнафты" или "Энергоатома" остаются собственностью государства", - написала Свириденко в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Украина и США будут совместно управлять инвестфондом, заявила вице-премьер
01:09
 
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