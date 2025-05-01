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Украина и США будут совместно управлять инвестфондом, заявила вице-премьер
Украина и США будут совместно управлять инвестфондом, заявила вице-премьер - РИА Новости, 01.05.2025
Украина и США будут совместно управлять инвестфондом, заявила вице-премьер
Украина и США будут совместно управлять инвестиционным фондом в рамках сделки по природным ресурсам Украины, ни у одной из сторон не будет решающего голоса,... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T01:09:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украина и США будут совместно управлять инвестиционным фондом в рамках сделки по природным ресурсам Украины, ни у одной из сторон не будет решающего голоса, заявила вице-премьер Украины Юлия Свириденко. "Фонд создается (в формате - ред.) 50 на 50. Будем управлять этим фондом совместно с США. Ни у одной из сторон не будет решающего голоса, и это будет отражать равноправное партнерство между Украиной и Соединенными Штатами", - написала политик в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, сша, россия, facebook, в мире
Украина, США, Россия, Facebook, В мире
Украина и США будут совместно управлять инвестфондом, заявила вице-премьер
Вице-премьер Свириденко: Украина и США будут совместно управлять инвестфондом