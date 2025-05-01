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Уиткофф не заинтересован в должности советника Трампа, сообщили CNN - РИА Новости, 01.05.2025
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19:47 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/uitkoff-2014608105.html
Уиткофф не заинтересован в должности советника Трампа, сообщили CNN
Уиткофф не заинтересован в должности советника Трампа, сообщили CNN - РИА Новости, 01.05.2025
Уиткофф не заинтересован в должности советника Трампа, сообщили CNN
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил своему окружению, что не заинтересован в должности советника американского лидера по... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T19:47:00+03:00
2025-05-01T19:47:00+03:00
в мире
сша
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил своему окружению, что не заинтересован в должности советника американского лидера по национальной безопасности и не ожидает, что ему поступит соответствующее предложение, передаёт в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к Уиткоффу. "Он дал понять, что не хочет эту должность, и его окружение не ожидает, что в итоге он будет выбран или что президент предложит ему пост", — приводит канал слова одного из источников. Ранее газета Politico со ссылкой на три источника сообщила, что Уиткофф рассматривается как главный кандидат на замену Майкла Уолтца, который, по данным ведущих американских СМИ, уже покинул пост советника по национальной безопасности. Официальных комментариев из Белого дома на этот счёт пока не поступало.
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в мире, сша, стив уиткофф, дональд трамп
В мире, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
Уиткофф не заинтересован в должности советника Трампа, сообщили CNN

CNN: Уиткофф не заинтересован в должности советника Трампа по нацбезопасности

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил своему окружению, что не заинтересован в должности советника американского лидера по национальной безопасности и не ожидает, что ему поступит соответствующее предложение, передаёт в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к Уиткоффу.
«
"Он дал понять, что не хочет эту должность, и его окружение не ожидает, что в итоге он будет выбран или что президент предложит ему пост", — приводит канал слова одного из источников.
Ранее газета Politico со ссылкой на три источника сообщила, что Уиткофф рассматривается как главный кандидат на замену Майкла Уолтца, который, по данным ведущих американских СМИ, уже покинул пост советника по национальной безопасности.
Официальных комментариев из Белого дома на этот счёт пока не поступало.
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