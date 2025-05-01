https://ria.ru/20250501/uitkoff-2014608105.html
Уиткофф не заинтересован в должности советника Трампа, сообщили CNN
Уиткофф не заинтересован в должности советника Трампа, сообщили CNN - РИА Новости, 01.05.2025
Уиткофф не заинтересован в должности советника Трампа, сообщили CNN
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил своему окружению, что не заинтересован в должности советника американского лидера по... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T19:47:00+03:00
2025-05-01T19:47:00+03:00
2025-05-01T19:47:00+03:00
в мире
сша
стив уиткофф
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005105159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a0f0dc86926f2eb3efc0ee80a2ecb12.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил своему окружению, что не заинтересован в должности советника американского лидера по национальной безопасности и не ожидает, что ему поступит соответствующее предложение, передаёт в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к Уиткоффу. "Он дал понять, что не хочет эту должность, и его окружение не ожидает, что в итоге он будет выбран или что президент предложит ему пост", — приводит канал слова одного из источников. Ранее газета Politico со ссылкой на три источника сообщила, что Уиткофф рассматривается как главный кандидат на замену Майкла Уолтца, который, по данным ведущих американских СМИ, уже покинул пост советника по национальной безопасности. Официальных комментариев из Белого дома на этот счёт пока не поступало.
https://ria.ru/20250501/uoltts-2014577068.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005105159_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7649fc7ebd89cbbce369c92a1b5b614b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, стив уиткофф, дональд трамп
В мире, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
Уиткофф не заинтересован в должности советника Трампа, сообщили CNN
CNN: Уиткофф не заинтересован в должности советника Трампа по нацбезопасности