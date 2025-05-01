https://ria.ru/20250501/uitkoff-2014608105.html

Уиткофф не заинтересован в должности советника Трампа, сообщили CNN

Уиткофф не заинтересован в должности советника Трампа, сообщили CNN - РИА Новости, 01.05.2025

Уиткофф не заинтересован в должности советника Трампа, сообщили CNN

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил своему окружению, что не заинтересован в должности советника американского лидера по... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T19:47:00+03:00

2025-05-01T19:47:00+03:00

2025-05-01T19:47:00+03:00

в мире

сша

стив уиткофф

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил своему окружению, что не заинтересован в должности советника американского лидера по национальной безопасности и не ожидает, что ему поступит соответствующее предложение, передаёт в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к Уиткоффу. "Он дал понять, что не хочет эту должность, и его окружение не ожидает, что в итоге он будет выбран или что президент предложит ему пост", — приводит канал слова одного из источников. Ранее газета Politico со ссылкой на три источника сообщила, что Уиткофф рассматривается как главный кандидат на замену Майкла Уолтца, который, по данным ведущих американских СМИ, уже покинул пост советника по национальной безопасности. Официальных комментариев из Белого дома на этот счёт пока не поступало.

https://ria.ru/20250501/uoltts-2014577068.html

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в мире, сша, стив уиткофф, дональд трамп