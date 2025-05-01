Сальдо рассказал о ситуации в Алешках после удара ВСУ по рынку
Сальдо: в Алешках продолжается эвакуация тел погибших после удара ВСУ по рынку
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Эвакуация тел погибших гражданских от удара ВСУ по рынку в Алешках продолжается, в районе атаки по-прежнему кружат вражеские дроны, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"В Алешках продолжается эвакуация тел погибших гражданских от удара ВСУ по рынку. Работа спасателей осложнена: в районе атаки по-прежнему кружат вражеские FPV-дроны. Под непрекращающимся риском работают медики, сотрудники МЧС. Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом. Каждый выезд — на грани", — написал он.
По информации заместителя председателя правительства Херсонской области Сергея Черевко, один мирный житель скончался по дороге в больницу, еще один умер в больнице, десять человек находятся в Алешковской ЦРБ.
В четверг губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области. При этом после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших.
Основные заявления МИД об атаке:
- это очередное кровавое военное преступление укронацистов против мирного населения;
- атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день;
- все виновные и причастные к варварской атаке Киева на Алешки будут установлены и понесут наказание по закону;
- снова выявилась полная недоговороспособность необандеровской клики;
- эта атака — на совести снабжающих Украину вооружениями и финансами;
- Россия призывает международное сообщество осудить омерзительный теракт.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.