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Сальдо рассказал о ситуации в Алешках после удара ВСУ по рынку - РИА Новости, 01.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 01.05.2025 (обновлено: 22:07 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/udar-2014619221.html
Сальдо рассказал о ситуации в Алешках после удара ВСУ по рынку
Сальдо рассказал о ситуации в Алешках после удара ВСУ по рынку - РИА Новости, 01.05.2025
Сальдо рассказал о ситуации в Алешках после удара ВСУ по рынку
Эвакуация тел погибших гражданских от удара ВСУ по рынку в Алешках продолжается, в районе атаки по-прежнему кружат вражеские дроны, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T21:37:00+03:00
2025-05-01T22:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
владимир сальдо
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Эвакуация тел погибших гражданских от удара ВСУ по рынку в Алешках продолжается, в районе атаки по-прежнему кружат вражеские дроны, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."В Алешках продолжается эвакуация тел погибших гражданских от удара ВСУ по рынку. Работа спасателей осложнена: в районе атаки по-прежнему кружат вражеские FPV-дроны. Под непрекращающимся риском работают медики, сотрудники МЧС. Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом. Каждый выезд — на грани", — написал он. По информации заместителя председателя правительства Херсонской области Сергея Черевко, один мирный житель скончался по дороге в больницу, еще один умер в больнице, десять человек находятся в Алешковской ЦРБ.В четверг губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области. При этом после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших.Основные заявления МИД об атаке:
https://ria.ru/20250501/vsu-2014581631.html
херсонская область
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Удары дронами по выжившим людям после атаки ВСУ по рынку в Алешках
ВСУ после первой волны ударов по рынку в херсонских Алешках, где погибли люди, направил FPV-дроны для добивания выживших, сообщил губернатор Сальдо
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вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Владимир Сальдо, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Сальдо рассказал о ситуации в Алешках после удара ВСУ по рынку

Сальдо: в Алешках продолжается эвакуация тел погибших после удара ВСУ по рынку

Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Эвакуация тел погибших гражданских от удара ВСУ по рынку в Алешках продолжается, в районе атаки по-прежнему кружат вражеские дроны, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"В Алешках продолжается эвакуация тел погибших гражданских от удара ВСУ по рынку. Работа спасателей осложнена: в районе атаки по-прежнему кружат вражеские FPV-дроны. Под непрекращающимся риском работают медики, сотрудники МЧС. Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом. Каждый выезд — на грани", — написал он.
По информации заместителя председателя правительства Херсонской области Сергея Черевко, один мирный житель скончался по дороге в больницу, еще один умер в больнице, десять человек находятся в Алешковской ЦРБ.
В четверг губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области. При этом после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших.
Основные заявления МИД об атаке:
  • это очередное кровавое военное преступление укронацистов против мирного населения;
  • атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день;
  • все виновные и причастные к варварской атаке Киева на Алешки будут установлены и понесут наказание по закону;
  • снова выявилась полная недоговороспособность необандеровской клики;
  • эта атака — на совести снабжающих Украину вооружениями и финансами;
  • Россия призывает международное сообщество осудить омерзительный теракт.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Власти Херсонской области рассказали подробности об атаке ВСУ в Алешках
Вчера, 16:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВладимир СальдоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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