https://ria.ru/20250501/udar-2014619221.html

Сальдо рассказал о ситуации в Алешках после удара ВСУ по рынку

Сальдо рассказал о ситуации в Алешках после удара ВСУ по рынку - РИА Новости, 01.05.2025

Сальдо рассказал о ситуации в Алешках после удара ВСУ по рынку

Эвакуация тел погибших гражданских от удара ВСУ по рынку в Алешках продолжается, в районе атаки по-прежнему кружат вражеские дроны, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T21:37:00+03:00

2025-05-01T21:37:00+03:00

2025-05-01T22:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

владимир сальдо

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Эвакуация тел погибших гражданских от удара ВСУ по рынку в Алешках продолжается, в районе атаки по-прежнему кружат вражеские дроны, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."В Алешках продолжается эвакуация тел погибших гражданских от удара ВСУ по рынку. Работа спасателей осложнена: в районе атаки по-прежнему кружат вражеские FPV-дроны. Под непрекращающимся риском работают медики, сотрудники МЧС. Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом. Каждый выезд — на грани", — написал он. По информации заместителя председателя правительства Херсонской области Сергея Черевко, один мирный житель скончался по дороге в больницу, еще один умер в больнице, десять человек находятся в Алешковской ЦРБ.В четверг губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области. При этом после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших.Основные заявления МИД об атаке:

https://ria.ru/20250501/vsu-2014581631.html

херсонская область

россия

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Удары дронами по выжившим людям после атаки ВСУ по рынку в Алешках ВСУ после первой волны ударов по рынку в херсонских Алешках, где погибли люди, направил FPV-дроны для добивания выживших, сообщил губернатор Сальдо 2025-05-01T21:37 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия