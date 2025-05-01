ВС России нанесли удар по военным ВСУ у аэропорта Борисполь
ВС России нанесли удар по военным ВСУ у киевского аэропорта Борисполь
Командный пункт. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Удар по украинской технике и военным, расположившимся рядом в лесу, был нанесен в районе киевского аэропорта Борисполь, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Ночью 1 мая в районе аэропорта города Борисполь был нанесен удар. После серии взрывов лес загорелся. По сообщениям сопротивления, произошла сильная детонация - скорее всего, сдетонировали ГСМ (горюче-смазочные материалы – ред.), завезенные для военной техники. После взрыва к месту прилета направилось несколько скорых, были подняты вертолеты", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что сопротивление несколько раз сообщало о концентрации в районе аэропорта Борисполь украинских военных, прошедших обучение в странах НАТО, и отметил, что ранее по этому направлению были нанесены удары. Также, по словам Лебедева, недавно туда прибыла новая группа военных, прошедших подготовку, которые расположились вместе с техникой в лесу около аэропорта, ожидая доукомплектации и передислокации на линию боевого соприкосновения.
Также собеседник агентства предоставил фото, на которых виден большой столб дыма.