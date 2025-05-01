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ВС России нанесли удар по военным ВСУ у аэропорта Борисполь - РИА Новости, 01.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:55 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/udar-2014550096.html
ВС России нанесли удар по военным ВСУ у аэропорта Борисполь
ВС России нанесли удар по военным ВСУ у аэропорта Борисполь - РИА Новости, 01.05.2025
ВС России нанесли удар по военным ВСУ у аэропорта Борисполь
Удар по украинской технике и военным, расположившимся рядом в лесу, был нанесен в районе киевского аэропорта Борисполь, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:55:00+03:00
2025-05-01T09:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
борисполь
сергей лебедев
вооруженные силы рф
нато
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Удар по украинской технике и военным, расположившимся рядом в лесу, был нанесен в районе киевского аэропорта Борисполь, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Ночью 1 мая в районе аэропорта города Борисполь был нанесен удар. После серии взрывов лес загорелся. По сообщениям сопротивления, произошла сильная детонация - скорее всего, сдетонировали ГСМ (горюче-смазочные материалы – ред.), завезенные для военной техники. После взрыва к месту прилета направилось несколько скорых, были подняты вертолеты", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сопротивление несколько раз сообщало о концентрации в районе аэропорта Борисполь украинских военных, прошедших обучение в странах НАТО, и отметил, что ранее по этому направлению были нанесены удары. Также, по словам Лебедева, недавно туда прибыла новая группа военных, прошедших подготовку, которые расположились вместе с техникой в лесу около аэропорта, ожидая доукомплектации и передислокации на линию боевого соприкосновения. Также собеседник агентства предоставил фото, на которых виден большой столб дыма.
https://ria.ru/20250430/estoniya-2014398835.html
https://ria.ru/20250501/ukraina-2014548995.html
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борисполь, сергей лебедев, вооруженные силы рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Борисполь, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, НАТО
ВС России нанесли удар по военным ВСУ у аэропорта Борисполь

ВС России нанесли удар по военным ВСУ у киевского аэропорта Борисполь

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Удар по украинской технике и военным, расположившимся рядом в лесу, был нанесен в районе киевского аэропорта Борисполь, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Ночью 1 мая в районе аэропорта города Борисполь был нанесен удар. После серии взрывов лес загорелся. По сообщениям сопротивления, произошла сильная детонация - скорее всего, сдетонировали ГСМ (горюче-смазочные материалы – ред.), завезенные для военной техники. После взрыва к месту прилета направилось несколько скорых, были подняты вертолеты", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что сопротивление несколько раз сообщало о концентрации в районе аэропорта Борисполь украинских военных, прошедших обучение в странах НАТО, и отметил, что ранее по этому направлению были нанесены удары. Также, по словам Лебедева, недавно туда прибыла новая группа военных, прошедших подготовку, которые расположились вместе с техникой в лесу около аэропорта, ожидая доукомплектации и передислокации на линию боевого соприкосновения.
Также собеседник агентства предоставил фото, на которых виден большой столб дыма.
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Специальная военная операция на УкраинеБориспольСергей ЛебедевВооруженные силы РФНАТО
 
 
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