https://ria.ru/20250501/udar-2014550096.html

ВС России нанесли удар по военным ВСУ у аэропорта Борисполь

ВС России нанесли удар по военным ВСУ у аэропорта Борисполь - РИА Новости, 01.05.2025

ВС России нанесли удар по военным ВСУ у аэропорта Борисполь

Удар по украинской технике и военным, расположившимся рядом в лесу, был нанесен в районе киевского аэропорта Борисполь, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T09:55:00+03:00

2025-05-01T09:55:00+03:00

2025-05-01T09:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

борисполь

сергей лебедев

вооруженные силы рф

нато

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Удар по украинской технике и военным, расположившимся рядом в лесу, был нанесен в районе киевского аэропорта Борисполь, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Ночью 1 мая в районе аэропорта города Борисполь был нанесен удар. После серии взрывов лес загорелся. По сообщениям сопротивления, произошла сильная детонация - скорее всего, сдетонировали ГСМ (горюче-смазочные материалы – ред.), завезенные для военной техники. После взрыва к месту прилета направилось несколько скорых, были подняты вертолеты", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сопротивление несколько раз сообщало о концентрации в районе аэропорта Борисполь украинских военных, прошедших обучение в странах НАТО, и отметил, что ранее по этому направлению были нанесены удары. Также, по словам Лебедева, недавно туда прибыла новая группа военных, прошедших подготовку, которые расположились вместе с техникой в лесу около аэропорта, ожидая доукомплектации и передислокации на линию боевого соприкосновения. Также собеседник агентства предоставил фото, на которых виден большой столб дыма.

https://ria.ru/20250430/estoniya-2014398835.html

https://ria.ru/20250501/ukraina-2014548995.html

борисполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

борисполь, сергей лебедев, вооруженные силы рф, нато