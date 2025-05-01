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Туск заявил о возвращении в мировую политику жестокости и эгоизма - РИА Новости, 01.05.2025
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22:18 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/tusk-2014621629.html
Туск заявил о возвращении в мировую политику жестокости и эгоизма
Туск заявил о возвращении в мировую политику жестокости и эгоизма - РИА Новости, 01.05.2025
Туск заявил о возвращении в мировую политику жестокости и эгоизма
В мировую политику возвращается неуверенность, жестокость и эгоизм, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в своем телеобращении. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T22:18:00+03:00
2025-05-01T22:18:00+03:00
в мире
польша
дональд туск
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ВАРШАВА, 1 мая – РИА Новости. В мировую политику возвращается неуверенность, жестокость и эгоизм, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в своем телеобращении. "Наступили трудные времена, в мировую политику возвращается неуверенность, жестокость и эгоизм. Война перестала быть абстракцией", - сказал Туск. При этом он озабочен, что "уверенность в том, что ничего не дается даром, побеждает привязанность к ценностям". В этой связи Туск отметил, что намерен создавать лучшие условия работы на польском рынке отечественным предприятиям. "У нас не дрогнет рука, чтобы фаворизовать польские фирмы. Экономический национализм – в этом действительно нет ничего плохого", - сказал он.
https://ria.ru/20250415/tusk-2011367592.html
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в мире, польша, дональд туск
В мире, Польша, Дональд Туск
Туск заявил о возвращении в мировую политику жестокости и эгоизма

Туск: в мировую политику возвращаются неуверенность, жестокость и эгоизм

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 мая – РИА Новости. В мировую политику возвращается неуверенность, жестокость и эгоизм, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в своем телеобращении.
"Наступили трудные времена, в мировую политику возвращается неуверенность, жестокость и эгоизм. Война перестала быть абстракцией", - сказал Туск.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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При этом он озабочен, что "уверенность в том, что ничего не дается даром, побеждает привязанность к ценностям".
В этой связи Туск отметил, что намерен создавать лучшие условия работы на польском рынке отечественным предприятиям.
"У нас не дрогнет рука, чтобы фаворизовать польские фирмы. Экономический национализм – в этом действительно нет ничего плохого", - сказал он.
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