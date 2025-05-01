https://ria.ru/20250501/turtsiya-2014612726.html

Россельхознадзор зафиксировал нарушения в растительной продукции из Турции

Россельхознадзор зафиксировал нарушения в растительной продукции из Турции - РИА Новости, 01.05.2025

Россельхознадзор зафиксировал нарушения в растительной продукции из Турции

Россельхознадзор фиксирует увеличение фитосанитарных нарушений в импортируемой из Турции в Россию растительной продукции, сообщает ведомство. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T20:35:00+03:00

2025-05-01T20:35:00+03:00

2025-05-01T20:35:00+03:00

турция

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россельхознадзор фиксирует увеличение фитосанитарных нарушений в импортируемой из Турции в Россию растительной продукции, сообщает ведомство. "Россельхознадзор фиксирует увеличение количества случаев обнаружения карантинных объектов в импортируемой из Турции в Россию растительной продукции и ввозе в страну небезопасных плодоовощных товаров в фитосанитарном отношении", - говорится в сообщении. В службе уточнили, что наиболее часто несоответствия выявлялись в винограде - 23,42%, кабачках - 21,28%, черешне - 15,51%, яблоках - 11,59%. Там отметили необходимость для отечественных импортеров растительных продуктов в более тщательном подходе к выбору турецких экспортеров. "Обо всех случаях Россельхознадзор информировал турецкую сторону и просил провести официальное расследование по всем фактам выявлений и принять срочные корректирующие меры. Однако информация о расследованиях и установленных мерах поступает от компетентного ведомства Турции нерегулярно", - подчеркнули в ведомстве. Турция является крупнейшим по объемам и ассортименту поставщиком плодоовощной продукции на российский рынок. Ежегодно из Турции в Россию поступает 1,2-1,5 миллиона тонн фруктов и овощей, что составляет порядка 13% от общего объема российского импорта. Ключевые группы ввозимых из Турции в Россию культур - цитрусовые, косточковые, семечковые, виноград и гранат, из овощных культур – баклажан, кабачки, перец и томаты.

https://ria.ru/20250420/ekvador-2012407345.html

https://ria.ru/20250417/borschevik-2011735875.html

турция

россия

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турция, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), здоровье - общество