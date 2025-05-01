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Россельхознадзор зафиксировал нарушения в растительной продукции из Турции - РИА Новости, 01.05.2025
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20:35 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/turtsiya-2014612726.html
Россельхознадзор зафиксировал нарушения в растительной продукции из Турции
Россельхознадзор зафиксировал нарушения в растительной продукции из Турции - РИА Новости, 01.05.2025
Россельхознадзор зафиксировал нарушения в растительной продукции из Турции
Россельхознадзор фиксирует увеличение фитосанитарных нарушений в импортируемой из Турции в Россию растительной продукции, сообщает ведомство. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:35:00+03:00
2025-05-01T20:35:00+03:00
турция
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россельхознадзор фиксирует увеличение фитосанитарных нарушений в импортируемой из Турции в Россию растительной продукции, сообщает ведомство. "Россельхознадзор фиксирует увеличение количества случаев обнаружения карантинных объектов в импортируемой из Турции в Россию растительной продукции и ввозе в страну небезопасных плодоовощных товаров в фитосанитарном отношении", - говорится в сообщении. В службе уточнили, что наиболее часто несоответствия выявлялись в винограде - 23,42%, кабачках - 21,28%, черешне - 15,51%, яблоках - 11,59%. Там отметили необходимость для отечественных импортеров растительных продуктов в более тщательном подходе к выбору турецких экспортеров. "Обо всех случаях Россельхознадзор информировал турецкую сторону и просил провести официальное расследование по всем фактам выявлений и принять срочные корректирующие меры. Однако информация о расследованиях и установленных мерах поступает от компетентного ведомства Турции нерегулярно", - подчеркнули в ведомстве. Турция является крупнейшим по объемам и ассортименту поставщиком плодоовощной продукции на российский рынок. Ежегодно из Турции в Россию поступает 1,2-1,5 миллиона тонн фруктов и овощей, что составляет порядка 13% от общего объема российского импорта. Ключевые группы ввозимых из Турции в Россию культур - цитрусовые, косточковые, семечковые, виноград и гранат, из овощных культур – баклажан, кабачки, перец и томаты.
https://ria.ru/20250420/ekvador-2012407345.html
https://ria.ru/20250417/borschevik-2011735875.html
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турция, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), здоровье - общество
Турция, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Здоровье - Общество
Россельхознадзор зафиксировал нарушения в растительной продукции из Турции

Россельхознадзор зафиксировал фитонарушения в растительной продукции из Турции

© РИА НовостиРоссельхознадзор
Россельхознадзор - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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Россельхознадзор. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россельхознадзор фиксирует увеличение фитосанитарных нарушений в импортируемой из Турции в Россию растительной продукции, сообщает ведомство.
"Россельхознадзор фиксирует увеличение количества случаев обнаружения карантинных объектов в импортируемой из Турции в Россию растительной продукции и ввозе в страну небезопасных плодоовощных товаров в фитосанитарном отношении", - говорится в сообщении.
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В службе уточнили, что наиболее часто несоответствия выявлялись в винограде - 23,42%, кабачках - 21,28%, черешне - 15,51%, яблоках - 11,59%. Там отметили необходимость для отечественных импортеров растительных продуктов в более тщательном подходе к выбору турецких экспортеров.
"Обо всех случаях Россельхознадзор информировал турецкую сторону и просил провести официальное расследование по всем фактам выявлений и принять срочные корректирующие меры. Однако информация о расследованиях и установленных мерах поступает от компетентного ведомства Турции нерегулярно", - подчеркнули в ведомстве.
Турция является крупнейшим по объемам и ассортименту поставщиком плодоовощной продукции на российский рынок. Ежегодно из Турции в Россию поступает 1,2-1,5 миллиона тонн фруктов и овощей, что составляет порядка 13% от общего объема российского импорта. Ключевые группы ввозимых из Турции в Россию культур - цитрусовые, косточковые, семечковые, виноград и гранат, из овощных культур – баклажан, кабачки, перец и томаты.
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ТурцияРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Здоровье - Общество
 
 
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