Рейтинг@Mail.ru
В Турции раскрыли фейк об индо-пакистанском конфликте - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 01.05.2025 (обновлено: 17:47 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/turtsija-2014589636.html
В Турции раскрыли фейк об индо-пакистанском конфликте
В Турции раскрыли фейк об индо-пакистанском конфликте - РИА Новости, 01.05.2025
В Турции раскрыли фейк об индо-пакистанском конфликте
Пользователи соцсетей распространили видео с учений Балтийского флота ВМФ России 2020 года, выдавая его за кадры нарушения Индией воздушного пространство... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T17:28:00+03:00
2025-05-01T17:47:00+03:00
в мире
технологии
пакистан
россия
индия
су-24
су-30см
су-27
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/01/2014591660_0:1562:2048:2714_1920x0_80_0_0_4e9105d1ca840f0ab360f7fd865a823e.jpg
АНКАРА, 1 мая – РИА Новости. Пользователи соцсетей распространили видео с учений Балтийского флота ВМФ России 2020 года, выдавая его за кадры нарушения Индией воздушного пространство Пакистана, установил Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции. Центр привел свежее сообщение пользователя соцсети Х, который под видео написал, что это кадры с индийскими истребителями, которые успешно вошли в воздушное пространство Пакистана, пролетев вдоль побережья Синда, а Пакистан "не принял ответных мер". "Это утверждение, распространенное в некоторых социальных сетях, не соответствует действительности. Предполагаемые кадры были записаны во время учений Балтийского флота России", - сообщил центр в соцсети Х, представив кадры с учений 2020 года в качестве доказательства. "Установлено, что кадры учений, в которых участвовали экипажи Су-24, Су-30СМ и Су-27, были опубликованы в апреле 2020 года и не имеют отношения к пакистано-индийской напряженности. Не полагайтесь на необоснованные утверждения", - призвало турецкое ведомство. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250430/indiya-2014488706.html
https://ria.ru/20250501/pakistan-2014395984.html
пакистан
россия
индия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/01/2014591660_0:1203:2049:2739_1920x0_80_0_0_733416482649fe0b4c63bdb4d0176de6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, пакистан, россия, индия, су-24, су-30см, су-27, турция
В мире, Технологии, Пакистан, Россия, Индия, Су-24, Су-30СМ, Су-27, Турция
В Турции раскрыли фейк об индо-пакистанском конфликте

В Турции опровергли данные о нарушении Индией воздушного пространства Пакистана

© Фото : Dezenformasyonla Mücadele MerkeziСкриншот публикации Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции
Скриншот публикации Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Скриншот публикации Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 1 мая – РИА Новости. Пользователи соцсетей распространили видео с учений Балтийского флота ВМФ России 2020 года, выдавая его за кадры нарушения Индией воздушного пространство Пакистана, установил Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
Центр привел свежее сообщение пользователя соцсети Х, который под видео написал, что это кадры с индийскими истребителями, которые успешно вошли в воздушное пространство Пакистана, пролетев вдоль побережья Синда, а Пакистан "не принял ответных мер".
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Индия закрывает воздушное пространство для судов, связанных с Пакистаном
30 апреля, 20:20
«
"Это утверждение, распространенное в некоторых социальных сетях, не соответствует действительности. Предполагаемые кадры были записаны во время учений Балтийского флота России", - сообщил центр в соцсети Х, представив кадры с учений 2020 года в качестве доказательства.
"Установлено, что кадры учений, в которых участвовали экипажи Су-24, Су-30СМ и Су-27, были опубликованы в апреле 2020 года и не имеют отношения к пакистано-индийской напряженности. Не полагайтесь на необоснованные утверждения", - призвало турецкое ведомство.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Запрещенная в России террористическая организация
Истребители-бомбардировщики ВВС Индии Jaguar - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
"У каждого есть козыри". Чем могут воевать Индия и Пакистан
Вчера, 08:00
 
В миреТехнологииПакистанРоссияИндияСу-24Су-30СМСу-27Турция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала