https://ria.ru/20250501/turtsija-2014589636.html
В Турции раскрыли фейк об индо-пакистанском конфликте
В Турции раскрыли фейк об индо-пакистанском конфликте - РИА Новости, 01.05.2025
В Турции раскрыли фейк об индо-пакистанском конфликте
Пользователи соцсетей распространили видео с учений Балтийского флота ВМФ России 2020 года, выдавая его за кадры нарушения Индией воздушного пространство... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T17:28:00+03:00
2025-05-01T17:28:00+03:00
2025-05-01T17:47:00+03:00
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АНКАРА, 1 мая – РИА Новости. Пользователи соцсетей распространили видео с учений Балтийского флота ВМФ России 2020 года, выдавая его за кадры нарушения Индией воздушного пространство Пакистана, установил Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции. Центр привел свежее сообщение пользователя соцсети Х, который под видео написал, что это кадры с индийскими истребителями, которые успешно вошли в воздушное пространство Пакистана, пролетев вдоль побережья Синда, а Пакистан "не принял ответных мер". "Это утверждение, распространенное в некоторых социальных сетях, не соответствует действительности. Предполагаемые кадры были записаны во время учений Балтийского флота России", - сообщил центр в соцсети Х, представив кадры с учений 2020 года в качестве доказательства. "Установлено, что кадры учений, в которых участвовали экипажи Су-24, Су-30СМ и Су-27, были опубликованы в апреле 2020 года и не имеют отношения к пакистано-индийской напряженности. Не полагайтесь на необоснованные утверждения", - призвало турецкое ведомство. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250430/indiya-2014488706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, пакистан, россия, индия, су-24, су-30см, су-27, турция
В мире, Технологии, Пакистан, Россия, Индия, Су-24, Су-30СМ, Су-27, Турция
В Турции раскрыли фейк об индо-пакистанском конфликте
В Турции опровергли данные о нарушении Индией воздушного пространства Пакистана