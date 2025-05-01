https://ria.ru/20250501/tsyurikh-2014612294.html

В Цюрихе полиция применила резиновые пули против демонстрантов

В Цюрихе полиция применила резиновые пули против демонстрантов - РИА Новости, 01.05.2025

В Цюрихе полиция применила резиновые пули против демонстрантов

Полиция Цюриха сообщила, что применила резиновые пули и баллончики со слезоточивым газом после того, как агрессивно настроенные демонстранты напали на... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T20:27:00+03:00

2025-05-01T20:27:00+03:00

2025-05-01T20:39:00+03:00

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цюрих

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Полиция Цюриха сообщила, что применила резиновые пули и баллончики со слезоточивым газом после того, как агрессивно настроенные демонстранты напали на правоохранителей на несанкционированной акции. Как отмечает швейцарская газета 20 Minuten, сначала в Цюрихе прошло официальное первомайское шествие под лозунгом "Солидарность вместо вражды". В нем, согласно объединению профсоюзов кантона Цюрих, приняли участие около 14 тысяч человек. По данным полиции, демонстрация, в целом, прошла мирно и без особых проблем. После этого представители леворадикальных группировок собрались на несанкционированную акцию. Полиция установила мобильные заграждения, чтобы контролировать маршрут передвижения, и в итоге окружила и разогнала шествие. По данным издания, полицейские распылили слезоточивый газ и начали задерживать участников незаконной акции. "После нападений на полицию пришлось применить резиновые пули и раздражающие вещества. Отдельные акции агрессивных лиц продолжаются", - говорится в сообщении полиции в соцсети X. В настоящий момент полиция проверяет документы. "Вновь и вновь предпринимаются попытки нарушить зону полицейского контроля извне. Пожалуйста, держитесь подальше от окрестностей Казарненштрассе и следуйте инструкциям полицейских на месте", - уточняется в сообщении полиции.

https://ria.ru/20250501/frantsija-2014579468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цюрих