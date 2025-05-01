В Цюрихе полиция применила резиновые пули против демонстрантов
Полиция в Цюрихе применила резиновые пули и слезоточивый газ на незаконной акции
© Getty Images / anouchkaСотрудники полиции и участники первомайской демонстрации в Цюрихе, Швейцария
© Getty Images / anouchka
Сотрудники полиции и участники первомайской демонстрации в Цюрихе, Швейцария. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Полиция Цюриха сообщила, что применила резиновые пули и баллончики со слезоточивым газом после того, как агрессивно настроенные демонстранты напали на правоохранителей на несанкционированной акции.
Как отмечает швейцарская газета 20 Minuten, сначала в Цюрихе прошло официальное первомайское шествие под лозунгом "Солидарность вместо вражды". В нем, согласно объединению профсоюзов кантона Цюрих, приняли участие около 14 тысяч человек. По данным полиции, демонстрация, в целом, прошла мирно и без особых проблем. После этого представители леворадикальных группировок собрались на несанкционированную акцию. Полиция установила мобильные заграждения, чтобы контролировать маршрут передвижения, и в итоге окружила и разогнала шествие. По данным издания, полицейские распылили слезоточивый газ и начали задерживать участников незаконной акции.
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"После нападений на полицию пришлось применить резиновые пули и раздражающие вещества. Отдельные акции агрессивных лиц продолжаются", - говорится в сообщении полиции в соцсети X.
В настоящий момент полиция проверяет документы.
"Вновь и вновь предпринимаются попытки нарушить зону полицейского контроля извне. Пожалуйста, держитесь подальше от окрестностей Казарненштрассе и следуйте инструкциям полицейских на месте", - уточняется в сообщении полиции.