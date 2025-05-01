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В Цюрихе полиция применила резиновые пули против демонстрантов - РИА Новости, 01.05.2025
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20:27 01.05.2025 (обновлено: 20:39 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/tsyurikh-2014612294.html
В Цюрихе полиция применила резиновые пули против демонстрантов
В Цюрихе полиция применила резиновые пули против демонстрантов - РИА Новости, 01.05.2025
В Цюрихе полиция применила резиновые пули против демонстрантов
Полиция Цюриха сообщила, что применила резиновые пули и баллончики со слезоточивым газом после того, как агрессивно настроенные демонстранты напали на... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:27:00+03:00
2025-05-01T20:39:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Полиция Цюриха сообщила, что применила резиновые пули и баллончики со слезоточивым газом после того, как агрессивно настроенные демонстранты напали на правоохранителей на несанкционированной акции. Как отмечает швейцарская газета 20 Minuten, сначала в Цюрихе прошло официальное первомайское шествие под лозунгом "Солидарность вместо вражды". В нем, согласно объединению профсоюзов кантона Цюрих, приняли участие около 14 тысяч человек. По данным полиции, демонстрация, в целом, прошла мирно и без особых проблем. После этого представители леворадикальных группировок собрались на несанкционированную акцию. Полиция установила мобильные заграждения, чтобы контролировать маршрут передвижения, и в итоге окружила и разогнала шествие. По данным издания, полицейские распылили слезоточивый газ и начали задерживать участников незаконной акции. "После нападений на полицию пришлось применить резиновые пули и раздражающие вещества. Отдельные акции агрессивных лиц продолжаются", - говорится в сообщении полиции в соцсети X. В настоящий момент полиция проверяет документы. "Вновь и вновь предпринимаются попытки нарушить зону полицейского контроля извне. Пожалуйста, держитесь подальше от окрестностей Казарненштрассе и следуйте инструкциям полицейских на месте", - уточняется в сообщении полиции.
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в мире, цюрих
В мире, Цюрих
В Цюрихе полиция применила резиновые пули против демонстрантов

Полиция в Цюрихе применила резиновые пули и слезоточивый газ на незаконной акции

© Getty Images / anouchkaСотрудники полиции и участники первомайской демонстрации в Цюрихе, Швейцария
Сотрудники полиции и участники первомайской демонстрации в Цюрихе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Getty Images / anouchka
Сотрудники полиции и участники первомайской демонстрации в Цюрихе, Швейцария. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Полиция Цюриха сообщила, что применила резиновые пули и баллончики со слезоточивым газом после того, как агрессивно настроенные демонстранты напали на правоохранителей на несанкционированной акции.
Как отмечает швейцарская газета 20 Minuten, сначала в Цюрихе прошло официальное первомайское шествие под лозунгом "Солидарность вместо вражды". В нем, согласно объединению профсоюзов кантона Цюрих, приняли участие около 14 тысяч человек. По данным полиции, демонстрация, в целом, прошла мирно и без особых проблем. После этого представители леворадикальных группировок собрались на несанкционированную акцию. Полиция установила мобильные заграждения, чтобы контролировать маршрут передвижения, и в итоге окружила и разогнала шествие. По данным издания, полицейские распылили слезоточивый газ и начали задерживать участников незаконной акции.
«
"После нападений на полицию пришлось применить резиновые пули и раздражающие вещества. Отдельные акции агрессивных лиц продолжаются", - говорится в сообщении полиции в соцсети X.
В настоящий момент полиция проверяет документы.
"Вновь и вновь предпринимаются попытки нарушить зону полицейского контроля извне. Пожалуйста, держитесь подальше от окрестностей Казарненштрассе и следуйте инструкциям полицейских на месте", - уточняется в сообщении полиции.
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Полиция в Нанте применила слезоточивый газ на первомайской акции
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